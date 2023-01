Acompanhe ao vivo: começa a cerimônia de posse de Lula

Há 52 minutos

Luiz Inácio Lula da Silva toma posse neste domingo (1/1) como presidente do Brasil, ao lado do vice Geraldo Alckmin.

15h Abertura da Sessão Solene de PosseLocal: Congresso Nacional - Plenário da Câmara dos Deputados16h30 Pronunciamento de Lula à naçãoLocal: Palácio do Planalto (Parlatório)17h Cumprimentos dos Chefes e Vice-Chefes de EstadoLocal: Palácio do Planalto - Salão Leste18h00 Cerimônia de Nomeação dos Ministros de EstadoLocal: Palácio do Planalto - Salão Nobre18h45 Fotografia OficialLocal: Palácio do Planalto - Salão Oeste19h30 RecepçãoLocal: Palácio Itamaraty