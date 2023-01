Lula toma posse: dezenas de milhares acompanham cerimônia em Brasília

Há 54 minutos

Lula chegou ao Palácio do Congresso Nacional após desfilar no tradicional Rolls-Royce presidencial, um automóvel de 1953. Ele dividiu o carro com a primeira-dama Rosângela da Silva, conhecida como Janja, com o vice-presidente Geraldo Alckmin e sua esposa, Lu Alckmin.