Dezenas de milhares se reúnem em Brasília para a posse de Lula

Há 15 minutos

Após a posse, Lula sobe a rampa do Palácio do Planalto, de onde fará um discurso para a população.

A equipe de transição do governo previa um público de 300 mil pessoas para a posse em Brasília. A Polícia Militar do Distrito Federal não divulgou estimativa de público. O órgão deixou de fazer esse tipo de estimativa já há alguns anos.

Apesar da preocupação com segurança, até o início da tarde não foi registrada nenhuma ocorrência grave. Apenas um homem vindo do Rio de Janeiro foi detido ao tentar entrar na área da posse com uma faca do tipo "peixeira" e fogos de artifício.