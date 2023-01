Posse de Lula é destaque na imprensa estrangeira: ‘Esperança, alegria e euforia’, diz jornal

1 janeiro 2023, 18:05 -03 Atualizado Há 41 minutos

Destaque para a posse de Lula no site do jornal The Guardian

A posse de Luiz Inácio Lula da Silva como novo presidente do Brasil ganhou destaque em diversos jornais e redes de televisão pelo mundo neste domingo (1/1).

O jornal britânico The Guardian levou a notícia para a manchete de seu site: "Esperança, alegria e euforia: brasileiros saem às ruas para celebrar nova era sob Lula". O diário destacou no texto o discurso de Lula no Congresso Nacional, após tomar posse.

"Luiz Inácio Lula da Silva prometeu tirar o Brasil da era de 'devastação', barbárie e ódio de Jair Bolsonaro depois de ser empossado como o novo presidente da maior democracia da América Latina", diz.

Manchete da BBC News

O site da BBC News também destacou a notícia: "Lula toma posse como presidente do Brasil", diz a manchete.

A reportagem dá ênfase à multidão de apoiadores do recém-empossado presidente que foram a Brasília acompanhar a cerimônia.

"Um mar de apoiadores de Lula se reuniu em frente ao Congresso desde o início da manhã - vestidos com a cor vermelha do seu Partido dos Trabalhadores. Eles viajaram para ver seu líder empossado - mas também para uma celebração", diz.

O francês Le Monde também destacou o discurso no Congresso e classificou Lula como "ícone da esquerda brasileira".

"A volta ao Palácio do Planalto marca um retorno excepcional para Lula, que passou pela prisão há apenas quatro anos após ser acusado de corrupção", diz o texto do jornal, em referência à condenação do petista por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, que foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) posteriormente.

O espanhol El País destacou uma declaração de Lula sobre o futuro do país: "Vamos reconstruir o Brasil".

O jornal foi ainda mais além do Le Monde e classificou Lula como o "líder mais reconhecido da esquerda latino-americana".

Manchete do El País

Já o diário argentino Clarín afirmou que Lula criticou seu adversário nas eleições, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que não participou da cerimônia de transferência de poder. "Na volta ao Palácio do Planalto, foi muito duro com o antecessor Jair Bolsonaro, a quem definiu como 'a barbárie' e agora se prepara para comandar um país fortemente polarizado", diz.

Diversos jornais também destacaram a ausência de Bolsonaro. "Enquanto Lula se torna presidente do Brasil, Bolsonaro foge para a Flórida", diz matéria do jornal americano The New York Times.

"Bolsonaro acordou no domingo a 6.000 milhas de distância, em uma casa alugada de um lutador profissional de artes marciais a alguns quilômetros da Disney World. Enfrentando várias investigações sobre seu tempo no cargo, Bolsonaro voou para Orlando na noite de sexta-feira e planeja ficar na Flórida por pelo menos um mês".

Matéria no site da emissora CNN

O site do canal de notícias americano CNN preferiu destacar os temores em relação à segurança. "Lula da Silva toma posse como presidente do Brasil, em meio a temores de violência de apoiadores de Bolsonaro", diz a matéria publicada neste domingo.

Já o site da emissora alemã Deutsche Welle deu ênfase ao anúncio do presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, sobre a reativação do Fundo Amazônia.

Steinmeier anunciou que a Alemanha irá liberar 35 milhões de euros para o fundo, como um sinal imediato de cooperação e apoio ao governo do presidente Lula.

"É bom saber que o Brasil está de volta ao cenário internacional", disse Steinmeier pouco antes da posse de Lula, segundo a Deutsche Welle.

Matéria da Deutsche Welle

O South China Morning Post, um jornal de língua inglesa de Hong Kong, usou o termo "Lulapalooza", popularizado nas redes sociais, para definir a cerimônia de posse.