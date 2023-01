Lula discursa no Congresso: 'Democracia foi a grande vitoriosa'

Há 43 minutos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discursou no Congresso após tomar posse neste domingo (1/1). Na fala, ele exaltou a democracia, a "grande vitoriosa" das eleições, e criticou o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), classificado pelo petista com um "projeto de destruição nacional".