Primeiros "revogaços" serão assinados hoje, diz ministro de Lula

Há 15 minutos

Os primeiros "revogaços" do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deverão ser assinados já neste domingo (1/1), disse o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

"Alguns serão assinados agora (durante a cerimônia de posse no Palácio do Planalto) e outros ao longo da noite", disse Padilha na saída da solenidade de posse de Lula no Congresso Nacional. Padilha não especificou quais "revogaços" seriam publicados hoje.

A expectativa, com base em declarações da equipe de transição, é que as áreas atingidas pelos principais "revogaços" sejam: meio ambiente, política sobre armas e sigilo à informação.

O teto de gastos

Ainda no discurso, o novo presidente afirmou que uma das prioridades de seu terceiro mandato será o combate à fome e à miséria no país. "Diante do desastre orçamentário que recebemos, apresentei ao Congresso Nacional propostas que nos permitam apoiar a imensa camada da população que necessita do estado para, simplesmente, sobreviver", afirmou.