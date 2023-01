4 desafios de Lula no início do novo governo

Eleito por uma margem apertada, Luiz Inácio Lula da Silva assume o governo com desafios significativos: cumprir a promessa de mais gastos sociais sem desequilibrar as contas públicas; construir uma base na Câmara e no Senado considerando o fim do uso das emendas de relator (que ficaram conhecidas como Orçamento Secreto); governar uma sociedade polarizada; e reduzir a influência das Forças Armadas na política.