Semaglutida: o que se sabe sobre injeção para tratar obesidade aprovada pela Anvisa

Há 1 hora

Como a substância funciona

O aval da Anvisa foi baseado em resultados do programa de ensaios clínicos Semaglutide Treatment Effect in People with Obesity (O efeito do tratamento com semaglutida em pessoas com obesidade, em tradução literal), que acompanhou aproximadamente 4.500 adultos com excesso de peso ou obesidade.