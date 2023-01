A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Quais são as chances de Lula anistiar Bolsonaro?

Há 5 minutos

Ainda que Bolsonaro não seja atualmente réu em qualquer processo judicial e nem tenha sido condenado, as investigações que pairam sobre ele e a tensa rivalidade política no país levaram personalidades da vida pública a sugerir, desde a campanha eleitoral de 2022, que fossem levadas em consideração possibilidades de perdão para eventuais crimes cometidos durante o mandato em nome da "pacificação" do país.