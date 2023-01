Apoiadores de Jair Bolsonaro invadem Congresso, STF e Palácio do Planalto

Há 1 hora

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Manifestantes bolsonarista invadem Congresso Nacional, em Brasília.

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadiram neste domingo (08/01) áreas do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Palácio do Planalto.

Os manifestantes, que estavam concentrados na frente do Quartel-General do Exército, se deslocaram para a Esplanada dos Ministérios no início da tarde de domingo. Imagens veiculadas por emissoras de TV mostram centenas de manifestantes nas rampas que dão acesso ao Congresso e ao Palácio do Planalto e em volta do prédio do STF.

No Congresso, centenas de pessoas subiram na laje do edifício, enquanto parte do grupo ingressou no Salão Verde e no plenário do Senado. As imagens mostram vidraças quebradas e manifestantes caminhando com tranquilidade dentro do prédio. Outras imagens mostram manifestantes dentro do gabinete da Presidência da República, no Palácio do Planalto, e no plenário do STF. Nos dois locais, vidros também foram quebrados.

Nos arredores do Congresso, policiais tentavam frear o avanço dos manifestantes com spray de pimenta e gás lacrimogêneo.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Policiais tentam dispersar manifestantes bolsonaristas nos arredores do Congresso com gás lacrimogêneo.

Por ser domingo, os edifícios estavam vazios no momento da invasão, contando apenas com funcionários responsáveis por serviços essenciais.

Na Praça dos Três Poderes, policiais montados em cavalos tentavam dispersar manifestantes diante do STF.

Um vídeo que circula em grupos bolsonaristas no Whatsapp mostra manifestantes festejando a chegada ao edifício. "Pegamos o STF. Fora, acabou, o Brasil venceu", grita um manifestante.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não está em Brasília neste domingo. Ele viajou a São Paulo e Araraquara para visitar vítimas de temporais recentes.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse no Twitter ter conversado sobre os incidentes com o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB). "O governador me informou que está concentrando os esforços de todo o aparato policial no sentido de controlar a situação", afirmou.

"Repudio veementemente esses atos antidemocráticos, que devem sofrer o rigor da lei com urgência", disse Pacheco.

Também no Twitter, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse que o governo do Distrito Federal "foi irresponsável frente à invasão de Brasília e do Congresso Nacional".

"É um crime anunciado contra a democracia, contra a vontade das urnas e por outros interesses. Governador e seu secretário de segurança, bolsonarista, são responsáveis pelo que acontecer", afirmou.

Já o secretário de Segurança do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres, disse no Twitter considerar "inconcebível a desordem e inaceitável o desrespeito às instituições".

"Determinei que todo efetivo da PM e da Polícia Civil atue, firmemente, para que se restabeleça a ordem com a máxima urgência. Vandalismo e depredação serão combatidos com os rigores da lei", afirmou Torres.