AGU pede ao STF prisão de invasores e do ex-secretário de Segurança do DF

Há 1 hora

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Policiais tentam dispersar bolsonaristas nos arredores do Congresso com gás lacrimogêneo.

A Advocacia Geral da União (AGU) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) a prisão em flagrante de todos os envolvidos nas invasões ao Congresso, ao Palácio do Planalto e ao STF neste domingo (08/01), bem como a prisão do agora ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres.

Ex-ministro da Justiça no governo Jair Bolsonaro, Torres está em viagem nos EUA e foi exonerado do cargo neste domingo pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB).

A AGU pediu também a prisão de outros "agentes públicos responsáveis por atos e omissões" relacionados às invasões.

Na petição, o órgão solicitou a "imediata desocupação de todos os prédios públicos federais em todo o país, e a dissolução dos atos antidemocráticos realizados nas imediações de quartéis e outras unidades militares".

O pedido requer que, para tais medidas, "sejam utilizadas todas as Forças de Segurança Pública do Distrito Federal e dos Estados".

"Com o objetivo de buscar futura responsabilização dos manifestantes radicais, a AGU também pediu ao STF que determine às plataformas de mídias e de redes sociais a interrupção da monetização de perfis e transmissão das mídias sociais que possam promover, de algum modo, atos de invasão e depredação de prédios públicos", diz a petição.

O órgão também solicitou que as empresas de telecomunicações "guardem por 90 dias registros de conexão suficientes para definição ou identificação de geolocalização dos usuários que se encontram nas imediações da Praça dos Três Poderes e no Quartel-General do Exército no DF".