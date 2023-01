Silêncio, 'tiro no pé' e 'vandalismo não': a reação de bolsonaristas à invasão em Brasília

No início da tarde, milhares de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) entraram em edifícios dos três Poderes da República: Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal (STF) e Congresso Nacional.

Os perfis da família Bolsonaro, como o do próprio ex-presidente e de seus filhos Flávio, Carlos e Eduardo, não publicaram nenhum comentário sobre as invasões.

O jornalista Fabricio Rebelo, que costuma publicar opiniões a favor do ex-presidente, foi um dos poucos influencers de direita a se manifestar sobre as invasões.

"Não sei exatamente o que pretendem os manifestantes que invadiram o Congresso, mas receio muito que as consequências sejam as mesmas posteriores ao evento do Capitólio nos EUA, com a legitimação das narrativas de perseguição à direita. Lá, Biden seguiu Presidente, e mais forte", escreveu.