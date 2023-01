A invasão de bolsonaristas a prédios públicos em 10 imagens

Há 1 hora

Crédito, Reuters Legenda da foto, Bolsonaristas depredaram o Palácio do Planalto durante invasão a prédios de Brasília

Uma multidão de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadiu as sedes dos três Poderes da República neste domingo (8/1), deixando um rastro de vandalismo e depredação no Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal (STF).

O grupo de bolsonaristas, que estava concentrado na frente do Quartel General do Exército, se deslocou para a Esplanada dos Ministérios no início da tarde de domingo.

Imagens veiculadas por emissoras de TV mostram centenas de pessoas nas rampas que dão acesso ao Congresso e ao Palácio do Planalto e em volta do prédio do STF.

No Congresso, centenas de pessoas subiram na laje do edifício, enquanto parte do grupo ingressou no Salão Verde e no plenário do Senado. As imagens mostram vidraças quebradas e pessoas enroladas em bandeiras do Brasil caminhando com tranquilidade dentro do prédio.

Outras imagens mostram membros do grupo dentro do gabinete da Presidência da República, no Palácio do Planalto, e no plenário do STF. Nesses locais, vidros também foram quebrados.

Nos arredores do Congresso, policiais tentavam frear o avanço do grupo com spray de pimenta e gás lacrimogêneo.

Por ser domingo, os edifícios estavam vazios no momento da invasão, contando apenas com funcionários responsáveis por serviços essenciais.

Na Praça dos Três Poderes, veículos policiais disparavam jatos de água no grupo para tentar dispersá-lo.

Pelo menos 170 pessoas foram detidas e levadas a uma delegacia da Polícia Civil de Brasília. Quatro ônibus foram utilizados para transportar os detidos.

Em entrevista à TV Globo, Alexandre Padilha, ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, afirmou que a Polícia Federal fará uma perícia criminal no Palácio do Planalto, no Congresso e na sede do Supremo para avaliar os danos ao patrimônio público causado pelos invasores bolsonaristas.

Confira imagens sobre os momentos mais tensos da invasão de bolsonaristas aos prédios públicos de Brasília.

