Meta vai bloquear conteúdo pró-invasão em Brasília das redes sociais

Há 15 minutos

A Meta — empresa dona do Facebook, Instagram e WhatsApp — anunciou que vai começar a remover e bloquear de suas redes sociais conteúdo em defesa das invasões às sedes dos três Poderes da República, em Brasília, no domingo (08/01).

As invasões foram protagonizadas por milhares de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) insatisfeitos com a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Um porta-voz da Meta disse à BBC que excluiria imediatamente postagens "pedindo que as pessoas peguem em armas ou invadam à força o Congresso, o Palácio do Planalto e outros prédios federais".

A Meta já sinalizou outros incidentes graves — incluindo a invasão do Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021 — como atos de violação. A política permite que a empresa acelere a remoção do conteúdo prejudicial.

Na tarde de domingo, milhares de militantes apoiadores do ex-presidente Bolsonaro ocuparam a Esplanada dos Ministérios, na área central de Brasília e, de lá, invadiram e depredaram as instalações do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF).