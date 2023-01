Pesquisador vê aumento 'assustador' de menções a refinarias em grupos bolsonaristas

Itens do Museu do Senado que foram destruídos por vândalos após invasão no domingo

"Desde o dia 2 de janeiro, no mínimo, já vinha ocorrendo essa movimentação para organizar caravanas para Brasília por meio de postagens de convocação, de memes em grupos de WhatsApp e do Signal [outro aplicativo de mensagens]. Houve uma semana de preparação para o que aconteceu. E o que a gente observa agora é o aumento assustador da palavra 'refinaria' nesses grupos", observa o pesquisador Leonardo Nascimento, da Universidade Federal da Bahia (UFBA).

"Era um termo que quase não era mencionado, a não ser em discussões sobre redução da alíquota do imposto do combustível, e de repente ele aparece nos grupos, no contexto de que é necessário ir até as refinarias da Petrobras para atacá-las", afirma Nascimento. A finalidade seria impedir a distribuição de combustível.