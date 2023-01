3 focos das investigações sobre ação de bolsonaristas

As autoridades federais responsáveis pela punição dos responsáveis pelos atos violentos cometidos no domingo (8/1) em Brasília têm três focos principais: identificação em massa dos invasores, mapeamento da rede de financiamento desses grupos e a apuração de eventual conivência de agentes públicos.

Neste vídeo, nossa repórter Nathalia Passarinho explica cada um desses focos e, no fim, quais as possíveis punições a financiadores e aos invasores do Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal (STF).