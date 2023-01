81% dos brasileiros desaprovam invasões de 8 de janeiro em Brasília, diz pesquisa Ipsos

Há 1 hora

As invasões e depredações nas sedes dos Três Poderes por bolsonaristas no domingo (8) são desaprovadas por 81% dos brasileiros, segundo uma pesquisa feita pela empresa de análise de opinião Ipsos. Entre os outros 19%, 9% aprovam totalmente a ação dos manifestantes e 9% aprovam apenas em parte. Um por cento das pessoas não souberam responder.

Feita na terça seguinte aos eventos (10), com amostragem nacional, a pesquisa entrevistou 600 pessoas de todas as regiões do Brasil pela internet e tem margem de erro de 4 pontos para mais ou para menos.