A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Auxiliar de Lula, Celso Amorim fala sobre invasões, Venezuela e Rússia

Há 1 hora

O chefe da assessoria especial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Celso Amorim, disse que não acredita que as Forças Armadas do Brasil tenham planejado dar um golpe para derrubar o governo.