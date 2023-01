General Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva: quem é o novo comandante do Exército apontado por Lula

Há 38 minutos

Crédito, Exército Brasileiro Legenda da foto, O general Tomás Miguel Ribeiro Paiva é o novo comandante do Exército

O general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, comandante militar do Sudeste, foi anunciado neste sábado (21/1) como o novo comandante do Exército brasileiro em substituição ao general Júlio César de Arruda, demitido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A decisão ocorre em meio a uma crise envolvendo os militares e o novo governo federal após os ataques de militantes bolsonaristas que invadiram e vandalizaram os prédios do Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal.

Lula havia dito que os episódios do dia 8 de janeiro tinham tido conivência de pessoas da Polícia Militar e das Forças Armadas. "Eu perdi a confiança, simplesmente. Na hora que eu recuperar a confiança, eu volto à normalidade", afirmou o presidente ao jornal O Estado de S. Paulo.

Na quarta-feira (18), durante discurso no Quartel-General Integrado (QGI), em São Paulo, para homenagear militares mortos no terremoto no Haiti em 2010, o agora novo comandante do Exército pediu respeito aos resultados das últimas eleições presidenciais. Classificou as invasões de Brasília de "terremoto político".

Segundo o jornal O Globo, o general Ribeiro Paiva disse na ocasião: "Quando a gente vota, tem que respeitar o resultado da urna. Não interessa. Tem que respeitar. É essa a convicção que a gente tem que ter, mesmo que a gente não goste".

Falou também sobre o que se espera da postura de um militar.

"É ser profissional. É respeitar a hierarquia e disciplina. É ser coeso. É ser íntegro. É ter espírito de corpo. É defender a pátria. É ser uma instituição de Estado. Apolítica, apartidária. Não interessa quem está no comando: a gente vai cumprir a missão do mesmo jeito. Isso é ser militar. É não ter corrente."

Já o demitido Arruda havia assumido o posto máximo do Exército antes mesmo da posse de Lula, em 30 de dezembro último, e confirmado pelo ministro da Defesa, José Múcio, em 6 de janeiro. O critério usado para a nomeação dos chefes das três forças armadas havia sido a senioridade.

Quem é o novo comandante

Pule Podcast e continue lendo Podcast Brasil Partido João Fellet tenta entender como brasileiros chegaram ao grau atual de divisão. Episódios Fim do Podcast

De acordo com o perfil postado no site do Exército, Ribeiro Paiva tem 62 anos e nasceu em São Paulo capital. Entrou no Exército em 1975, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em Campinas.

Desde 2019 está no posto de comandante militar do Sudeste, um dos oito comandos de área do Exército, sediado em São Paulo.

Segundo o site do Exército, é "responsável pelos Sistemas Operacionais, Logísticos e de Mobilização no Estado de São Paulo, sendo capaz de dispor da pronta resposta no cumprimento de sua missão constitucional".

Ribeiro Paiva também esteve no Haiti, onde participou de missões operacionais como Subcomandante do Batalhão de Infantaria de Força de Paz. Como Oficial-General, foi Comandante da Força de Pacificação da operação no Complexo da Penha e do Alemão, no Rio, em 2012.

Também comandou a Academia Militar das Agulhas Negras, a instituição de ensino superior responsável pela formação dos oficiais combatentes de carreira do Exército Brasileiro.

Mudanças em postos que envolvem militares

Lula fez na última semana uma série de demissões e alterações de cargos de militares em órgãos ligados à Presidência e uma ampla reformulação no comando da PRF e da Polícia Federal.

Até quinta (19), haviam sido demitidos 46 militares que trabalhavam na coordenação da administração do Palácio da Alvorada ou no departamento de residência oficial.

Ao longo da semana também foram demitidos 38 militares que trabalhavam no GSI (Gabinete de Segurança Institucional da Presidência), órgão com status de ministério responsável pela segurança do presidente e por assessoramento em questões de inteligência.