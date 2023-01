3 polêmicas da viagem de Lula pela América do Sul

Há 8 minutos

A primeira viagem internacional do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no seu terceiro mandato foi planejada para marcar uma espécie de “retorno” do Brasil à cena mundial, mas também acabou marcada por polêmicas envolvendo as relações do país com os seus vizinhos.