EUA estão 'muito preocupados' com situação dos yanomami, diz porta-voz

Desde o fim de semana passado, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e uma comitiva de ministros visitaram a terra indígena dos yanomami em Roraima, as imagens de crianças e adultos em estado grave de desnutrição, e com doenças como malária e verminoses, causaram consternação no mundo.

O Departamento de Estado ainda destacou a decretação do estado de emergência de saúde por Lula como uma forma eficiente de "responder às necessidades do povo yanomami".

"Os EUA apóiam o governo brasileiro em sua intenção e compromisso de eliminar a mineração ilegal, o desmatamento e outras atividades ilícitas que contribuíram para esta crise ao longo do tempo", afirmou o porta-voz do Departamento de Estado.

Crise no território yanomami ganhou notoriedade após visita de autoridades do novo governo brasileiro

Procurada pela BBC News Brasil para comentar a situação dos yanomami, Haaland preferiu remeter a reportagem ao Departamento de Estado. Antes de assumir a Secretaria de Interior de Biden, no entanto, Haaland era congressista e havia criado estreita parceria com a então deputada federal brasileira Joênia Wapichana, atualmente presidente da Funai. Ambas coordenavam esforços para avançar na questão dos direitos indígenas em âmbito interamericano.

O Enviado Climático de Biden, John Kerry, pretendia viajar ao Brasil já em fevereiro para tentar avançar as parcerias entre os dois países para proteção do meio ambiente. Mas diante da provável vinda de Lula a Washington, a visita de Kerry deve ser adiada.

Durante sua campanha presidencial, ainda em 2019, Biden chegou a dizer publicamente que queria liderar um fundo bilionário internacional para a conservação da Amazônia. O fundo, no entanto, jamais foi criado, já que os americanos cobravam metas e resultados práticos de redução do desmatamento que o governo Bolsonaro jamais ofereceu.

Com as recentes ações da gestão Lula, como colocar Marina Silva à frente da pasta do Meio Ambiente, prometer desmatamento zero até 2030 e fazer intervenção na área yanomami com um plano para desintrusão de 20 mil mineradores ilegais, a criação do fundo se torna mais provável.