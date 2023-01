Bolsonaro pede novo visto nos EUA para 'clarear a cabeça' e 'aproveitar como turista', diz advogado

Alexandre, do escritório de migração AG Immigration, disse que o pedido para alterar o status de Bolsonaro foi recebido pelas autoridades de imigração dos EUA na sexta-feira (27/01).

A informação sobre o pedido de visto foi publicada nesta segunda-feira (30/01) pelo jornal britânico Financial Times.

Bolsonaro ingressou nos EUA no dia 30 de dezembro, enquanto ainda era presidente do Brasil, e apresentou ao oficial de imigração na Flórida um visto A-1, documento diplomático destinado às autoridades em visitas oficiais.

Ele deixou o Brasil antes do fim de seu mandato e não transmitiu a faixa ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que assumiu a Presidência do país no dia 1° de janeiro.