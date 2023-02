A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

7 resgates emocionantes de sobreviventes de terremoto em Síria e Turquia

Há 47 minutos

Mais de 22 mil pessoas morreram no terremoto de segunda-feira (6/2) no sul da Turquia e norte da Síria, e moradores de muitas das áreas atingidas têm se queixado de que houve demora das autoridades em prover esforços de resgate.

Com o frio na região e o passar do tempo, diminuem as chances de salvamentos bem-sucedidos.