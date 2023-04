A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Por que vírus H5N1 preocupa cientistas e pode virar pandemia

Há 45 minutos

Das cidades litorâneas do Daguestão, na Rússia, à costa do Peru, passando por fazendas de visons na Espanha e granjas nos Estados Unidos, foram vários os episódios registrados de milhões de animais que morreram (ou foram sacrificados) após terem contato com esse agente infeccioso.