As acusações que podem impedir Bolsonaro de disputar eleições

Há 14 minutos

A intensa campanha do então presidente Jair Bolsonaro contra a credibilidade da Justiça Eleitoral e da urna eletrônica pode causar agora seu afastamento das eleições por oito anos.

Para especialistas em direito eleitoral ouvidos pela BBC News Brasil, é alta a probabilidade de o ex-presidente ser condenado em um julgamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) previsto para começar nos próximos dias. Caso isso se confirme, Bolsonaro ficará inelegível.

A ação em julgamento diz que Bolsonaro abusou do seu poder quando ocupava a Presidência da República, lançando sistematicamente dúvidas sobre o funcionamento da urna eletrônica e do processo eleitoral como um todo - algo que a defesa do ex-presidente nega.