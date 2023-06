O que aconteceu com os protagonistas dos protestos de junho de 2013?

Fernando Haddad estava no início de sua gestão como prefeito de São Paulo quando se viu no centro dos protestos de 2013, que começaram na cidade como reação ao aumento das tarifas de ônibus.

Inicialmente ele se recusou a segurar os preços das passagens, já que o subsídio necessário teria grande peso no orçamento da cidade, mas cedeu diante da mobilização. Sua gestão terminou em 2016, quando não conseguiu se reeleger e perdeu para João Doria (então no PSDB, hoje sem partido).

Em 2018, concorreu à Presidência como candidato do PT no lugar de Lula e foi para o segundo turno, perdendo para Jair Bolsonaro (então no PSL, hoje PL). Em 2022, concorreu ao governo do Estado de São Paulo, mas foi derrotado no segundo turno por Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Homem de confiança de Lula, Haddad foi escolhido pelo presidente como ministro da Fazenda. Desde a nomeação, segundo ele próprio, tem trabalhado para conciliar as demandas do mercado com as expectativas das alas mais à esquerda do PT.