Como mudanças climáticas influenciam nos ciclones que causam destruição no Brasil

Há 41 minutos

A passagem de um ciclone extratropical pela região Sul do país nesta semana vem causando estragos e traz riscos de corte de energia, queda de árvores e grandes transtornos nas cidades atingidas.

De acordo com Estael Sias, meteorologista do MetSul Meteorologia, o aquecimento global tem contribuído para o surgimento de ciclones extratropicais atípicos, que podem se formar com mais rapidez e causar impacto maior.