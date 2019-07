Fotógrafa retrata fascínio e preconceito contra ruivos; veja

Uma exposição em Londres está mostrando a obra da fotógrafa inglesa Jenny Wicks, que retratou o fascínio e o preconceito sofrido por pessoas ruivas.

A exposição Raiz de Gengibre: Um estudo sobre cabelo vermelho - a palavra "ginger" ("gengibre") também significa "ruivo" em inglês - está em cartaz na galeria Idea Generation. A obra de Jenny Wicks sobre pessoas ruivas já gerou um livro e um filme.

Atualização, Junho de 2015: As imagens desta galeria de fotos foram removidas a pedido do fotógrafo.

Segundo a fotógrafa, a exposição destina-se a mostrar como a sociedade vê os ruivos, um traço físico que é comum na Irlanda e na Escócia, mas mais raro no resto do mundo.

Alguns dos retratados falam do preconceito que sofrem por ter cabelo ruivo.

"A reação da minha mãe ao descobrir que seu primeiro filho era ruivo foi chorar incontrolavelmente", disse um dos retratados.

Nicola Walters, outra retratada, afirma que "ser ruiva é definitivamente algo que eu tive que me acostumar a ser. Quando era pequena, sempre me pareceu que eu estava mais em apuros do que as demais pessoas - simplesmente porque era mais fácil me identificar! Mas hoje eu não mudaria minha aparência por nada deste mundo."

"Geralmente os ruivos são retratados com uma conotação negativa, mas nós queríamos fazer uma exposição que celebrasse esse traço", disse a gerente da galeria, Eloise Rowley.

A fotógrafa Jenny Wicks explica que a morte de sua mãe, que era ruiva, a levou a tentar investigar as pessoas que trazem o gene recessivo que é produz características tão diferentes do resto das pessoas.

"Originalmente, eu fui inspirada por dois dos filhos do meu irmão, que têm cabelo ruivo. O livro é um tributo às pessoas com cabelo desta cor, mas também é uma investigação da loteria genérica que nós todos jogamos", diz Wicks.