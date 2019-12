'Primeiro teatro de Shakespeare' é descoberto em Londres

Image caption O retrato teria sido inspiração para as outras representações do Shakespeare

Foi anunciada nesta segunda-feira a descoberta do que seria o primeiro teatro onde foram encenadas as peças do escritor inglês William Shakespeare.

O teatro construído em 1576 no bairro londrino de Shoreditch, teria sido o local da primeira encenação de peças clássicas como Romeu e Julieta e Hamlet.

O local também teria sido o primeiro construído especificamente para abrigar peças teatrais.

Taryn Nixon, do Museu de Londres, disse que sua equipe de arqueólogos descobriu parte de um dos muros do teatro, mas que o palco pode estar ainda enterrado sob o que hoje é um prédio de apartamentos.

Nixon disse que naquela época, os teatros eram construídos em áreas conhecidas como "subúrbios do pecado".

"O prefeito emitiu um decreto proibindo a exibição de peças teatrais no perímetro urbano... na periferia era onde você podia encontrar atividades mais divertidas e ousadas", diz ela.

Cerca de 25 após a sua construção, o teatro teria sido transportado tijolo por tijolo até o local onde foi erguido o Globe Theatre, teatro às margens do rio Tâmisa que se consagrou como sendo principal palco em Londres para a encenação das peças de Shalespeare.

A Tower Theatre Company, empresa proprietária do local, planeja abrir um novo teatro no mesmo lugar até 2012.

Retrato

Ainda nesta segunda-feira foi anunciada a descoberta de uma pintura de Shakespeare que pode ter sido o único retrato seu produzido durante sua vida.

Stanley Wells, presidente da fundação Shakespeare Birthplace Trust, disse ter provas de que o quadro foi pintado em 1610, seis anos antes de sua morte.

Os demais retratos do escritor teriam sido feitos usando o quadro original como base.

Durante séculos, o retrato foi mantido em sigilo, em posse de colecionadores particulares.