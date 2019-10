Duas obras inéditas de Mozart são executadas pela primeira vez

Image caption Mozart começou a compor aos 5 anos de idade

Duas obras para piano compostas por Wolfgang Amadeus Mozart e recentemente descobertas foram apresentadas ao público pela primeira vez neste domingo, na Áustria.

O recital ocorreu na casa onde o compositor morou entre 1773 e 1780, em sua cidade-natal, Salzburgo, e que hoje é um museu.

As peças estavam no arquivo da Fundação Mozarteum Internacional, mas apenas em julho foram identificadas como composições de Mozart.

Ambas as obras - o primeiro movimento de um concerto e um prelúdio - foram executadas no próprio piano do músico.

Criança

Há informações de que as duas peças foram compostas antes de Mozart completar 10 anos de idade.

Ele começou a compor ao 5 anos de idade e sua obra contêm mais de 600 peças, entre óperas, música de câmara, peças para coral e concertos para piano. Ele morreu em 1791, aos 35 anos.

Esta não é a primeira vez que se descobre uma obra póstuma de Mozart.

Em janeiro, uma peça que ficou escondida durante anos em uma biblioteca na França foi executada pela primeira vez.