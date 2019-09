Democracia animal: cachorros selvagens africanos espirram para 'votar' em decisões coletivas

A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo Cientistas desvendam por que cães selvagens na África fazem reuniões com 'espirros'

Cachorros selvagens africanos "votam" para tomar decisões sobre a matilha. E fazem isso por meio de um expiração curta e rápida pelo nariz, que faz barulho, como um espirro. É o que descobriu um novo estudo científico.

A pesquisa monitorou cachorros selvagens ameaçados de extinção na Reserva Moremi e no Delta do Okavango, em Botsuana, na África. E descobriu que esses animais dão espirros para opinar se devem ou não sair em grupo para caçar.

Fazem isso em uma espécie de reunião política coletiva, como uma "assembleia".

Antes dessa descoberta, se pensava que os cachorros estivessem apenas limpando suas narinas antes de iniciar uma caçada - como uma assoada de nariz.

Mas os zoólogos gravaram detalhes de 68 dessas reuniões e perceberam que, quanto mais bichos davam espirros, mais provável era que a matilha partisse para uma caçada.

Direito de imagem Newil Jordan, UNSW Image caption Cães selvagens vivem em matilha de 10 a 40 membros

Comícios

Segundo a pesquisa, as reuniões políticas são iniciadas quando um membro da matilha se levanta do seu descanso e assume uma postura distinta: cabeça baixa, boca aberta, orelhas viradas para trás.

Andrew King, da Universidade de Swansea, no País de Gales, um dos responsáveis pela pesquisa, explica que os espirros funcionam como uma espécie de "quórum" político - o número mínimo de votos necessários para tomar uma decisão. "É preciso um certo número de espirros antes do grupo mudar sua atividade".

"Os quóruns também são usados por outros carnívoros que vivem em grupos, como os suricatos)", completa.

O estudo também sugere que alguns espirros têm mais peso que outras. "Nós descobrimos que, quando um macho e uma fêmea dominantes participam de um comício, a matilha precisa espirrar menos vezes antes de partir", contou Reena Walker, da Brown University.

"Por outro lado, se o casal dominante não participa (do comício), mais espirros são necessários - aproximadamente 10 - antes da matilha partir".

O estudo foi realizado por zoólogos da University of New South Wales, da Austrália, da Brown University, dos Estados Unidos, e do Swansea University's College of Science, no Reino Unido. Foi publicado no jornal científico The Proceedings of the Royal Society B.

Direito de imagem Andrew King, Swansea University Image caption O espirro de machos e fêmeas dominantes tem um peso maior

Quem são os cachorros selvagens africanos?