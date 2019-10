Image caption A polícia foi ao local investigar o suposto morto. Foto: Greene County Sheriff's Department/Facebook

A polícia de um condado nos EUA fez um apelo para que as pessoas parassem de usar o número de emergência para alertar sobre um corpo estendido de um homem que teria sido "decapitado" pela porta de uma garagem.

De fato, a cena do corpo sem braços e sem cabeça deitado na porta de uma garagem manchada de sangue é extremamente realista - mas trata-se de uma decoração de Halloween colocada em uma casa em Greeny County, no Tennessee.

O Dia das Bruxas é celebrado nos EUA em 31 de outubro.

Ao passar em frente à garagem, muita gente ligou para o número de emergência e a polícia foi acionada.

Ao investigarem o chamado, os policiais constataram que se tratava de um boneco de palha, vestido com roupas masculinas.

A polícia local decidiu publicar no Facebook uma foto da cena e um alerta aos que passarem pela via Chuck Pike, em Greene County: "Isso é uma decoração de Halloween".

Image caption 'Se passar por Chuckey Pike em Green County: Isso é uma decoração de Halloween. Não chame 911. Em vez disso, parabenize o dono da casa pela decoração', escreveu a polícia no Facebook

A publicação da polícia provocou aplausos ao habilidoso decorador.

"Literalmente parabéns para as pessoas que fizeram (a cena) parecer tão real", escreveu um usuário. "Pode imaginar quantos arrombamentos podem ser evitados?", comentou outra pessoa.

Mas houve críticas: "Que tipo de imagem você prepara para crianças pequenas?"

O Halloween é um dos feriados mais celebrados nos EUA. Americanos normalmente decoram suas casas com temas macabros e crianças e adolescentes se fantasiam de fantasma ou monstros para bater às portas dos vizinhos e ganhar doces.

Os americanos gastaram um recorde de US$ 8,4 bilhões com a festa no ano passado, de acordo com a Federação Nacional de Varejo dos EUA.