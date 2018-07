Direito de imagem Arquivo Pessoal Image caption Angelo faz amizade com os cães que encontra em seu percurso

O som da bicicleta incita os cachorros do bairro Portal das Colinas, em Guaratinguetá, no interior de São Paulo. Eles se aproximam e observam a chegada do carteiro Angelo Cristiano da Silva, de 32 anos. Mas em vez de preparar um ataque ou latir ferozmente, os animais ficam à espera do carinho do amigo.

A relação entre Angelo e os animais em nada lembra o clichê de inimizade entre os entregadores de correspondências e os cães. O amor do carteiro de Guaratinguetá pelos pets fez com que ele desenvolvesse métodos para conquistar a confiança dos amigos caninos.

"Chego com carinho no cachorro, brinco, converso e chamo de 'amigão'. Dou a palma da mão, de longe, para ele cheirar. Depois, ele pega a confiança e permite que eu faça carinho. É um contato que o cachorro precisa para sentir confiança. Em uma ou duas semanas, ele vira meu amigo e está confiando em mim", conta Angelo, por telefone, à BBC News Brasil.

Diariamente, o carteiro percorre pouco mais de um quilômetro em sua bicicleta para fazer as entregas dos Correios. No percurso, em meio ao sol escaldante ou à chuva, encontrar os animais é um dos momentos mais felizes. "Eu amo os bichos. Neles, encontro uma alegria que me dá forças", diz.

Angelo gosta de tirar selfies com os cachorros com quem faz amizade

Além dos cachorros, há também alguns poucos gatos na rota diária do carteiro, com quem ele também faz amizade.

Angelo se autointitula o "carteiro amigão" e costuma tirar selfies com os bichos. Ele publica as imagens em grupos de Facebook, onde recebe milhares de curtidas.

"Eu decidi compartilhar as imagens para que possam ver meu amor ao trabalho e aos animais. Fico muito feliz em saber que as pessoas gostam das minhas fotos com os animaizinhos", diz.

A relação entre carteiros e cachorros

"Sempre me preocupei em acabar com essa ideia de que os cães são inimigos dos carteiros. Eu quero demonstrar que é possível uma relação de amor entre os dois lados", diz Angelo, que começou na profissão há cinco anos.

O impasse entre os cachorros e os carteiros é considerado tão comum que os profissionais recebem, dos Correios, ensinamentos sobre como se prevenir de possíveis ataques caninos.

O órgão informou à BBC News Brasil que os treinamentos abordam conteúdos como comportamento e características dos cães, como identificar sinais e situações de risco, atitudes recomendadas na iminência de um ataque e as providências em caso de acidentes e raiva canina.

Segundo o professor de comportamento animal e zoologia Carlos Alberts, da Unesp (Universidade Estadual Paulista), o embaraço com os carteiros ocorre porque os cachorros costumam defender o território onde vivem.

Depois de um tempo, os cães pegam confiança no carteiro

"Existe uma ideia de reforçamento. O cachorro tende a latir sempre que o carteiro se aproximar e, depois disso, o entregador vai embora. Então, o cão aprende que sempre que latir, o carteiro sempre vai deixar o local", explica.

Para contornar dificuldades com os cachorros, o professor detalha que o carteiro não deve demonstrar medo do animal. "A comunicação não verbal é importante. Se o entregador ficar com medo, o cão perceberá. O cachorro saberá que aquela pessoa não faz parte da 'matilha' da residência onde vive. Se o carteiro for apresentado ao animal ou tiver um contato melhor com ele, o cão entenderá que o trabalhador faz parte da 'matilha' e o deixará em paz."

As dificuldades no entrosamento com os animais foram percebidas por Angelo em alguns casos. Ele conta que nem todos os pets são receptivos à sua presença. "Alguns são bravos e não querem carinho. Mas creio que uma hora também conquistarei a confiança deles. Vou interagindo aos poucos. No início, não tinha muitos amigos, agora quase todos gostam de mim", relata.

Segundo Angelo, o único ataque que sofreu de um animal aconteceu em seu primeiro ano nos Correios.

"Eu chamei a dona da casa para assinar uma encomenda. Ela deixou o pinscher escapar, ele me atacou e arranhou meu calcanhar. Não foi nada grave, apenas um arranhão. Mas é engraçado, porque já lidei com muitos cachorros grandes e eles nunca me atacaram", diverte-se.

Angelo e o pinscher nunca mais se encontraram. "Eu mudei de setor algumas semanas depois, por outros motivos, e não tive tempo de fazer amizade com ele."

As amizades do carteiro

As mais recentes amizades caninas conquistadas pelo carteiro foram dois cães da raça golden retriever, que vivem em uma das casas onde ele faz entregas. "Sempre que me viam, eles quase arrancavam o portão só para me atacar. Então, decidi encará-los. Aos poucos, fui me aproximando e eles ainda latiam. Deixei que cheirassem minhas mãos e fiz carinho neles."

"Agora conquistei a confiança deles e somos amigos. Eu chego perto do portão da casa e eles continuam latindo, mas no minuto seguinte já estão sentados esperando carinho", relata.

Ele revela que também fez, recentemente, amizade com um dos poucos gatos que encontra durante seu trajeto diário. "Fui tirar uma selfie com o cachorro da casa e de repente o gatinho subiu no portão, cheirou minha mão e ainda roubou a cena da foto. Fizemos amizade. Agora, sempre que passo no portão da casa, o cachorro e o gato vêm para receber carinho."

Angelo também faz amizade com gatos

Os moradores das residências costumam aprovar a amizade entre seus animais e o carteiro. "É um bairro nobre, então, é raro ter contato com os donos das casas. Mas quando tenho, eles sempre avisam: 'o amigão chegou'. Depois abrem o portão para o cachorro sair e brincar comigo", comenta.

Trabalho em dia

Angelo enfatiza que as paradas para brincar e tirar selfies com os cachorros não atrapalham o seu trabalho. "O meu serviço é bem corrido, então ,nem sempre consigo brincar com os cachorros. Mas sempre que posso, paro e dou atenção a eles", diz. Ele relata que nunca recebeu nenhuma advertência no serviço. "O pessoal gosta dessa relação que eu tenho com os animais."

O carteiro assegura que nunca atrasou nenhuma entrega em razão dos animais. "Eu mantenho meu serviço em dia. Todas as entregas são feitas corretamente. Meus amiguinhos não atrapalham em nada", declara.

Ele costuma fazer um acordo com os cachorros nos dias em que está mais atarefado. "Eles ficam desesperados no portão, mas eu digo: 'hoje o tio está atrasado, não vai poder brincar'. No dia seguinte, paro e dou atenção, porque senão eles ficam tristes."

Abrigo para os abandonados

O amor de Angelo pelos animais vem desde a infância. "Meus pais sempre tiveram cachorros em casa e eu sempre gostei muito", relata. Hoje, morando com a noiva, também apaixonada pelos pets, ele tem três gatos e dois cachorros, todos recolhidos nas ruas.

No trajeto diário para as entregas, o carteiro se depara com diversos animais abandonados, para os quais também costuma dar atenção. "Fico muito triste pelo abandono que eles sofrem e por não poder ajudar como queria. Na minha cidade tem protetoras que tentam auxiliar esses animais, mas é muito difícil sem a ajuda do poder público", lamenta.

Angelo trabalha nos Correios há cerca de cinco anos

Angelo ajuda nos resgates de alguns animais abandonados, que posteriormente são acolhidos temporariamente pelas protetoras da região. "Se eu pudesse e tivesse condições, levaria todos para a minha casa. Eles são fiéis companheiros. É preciso amá-los mais", diz.

Um dos sonhos dele é construir um espaço para cuidar dos animais. "Sempre jogo na loteria para ver se ganho dinheiro para comprar um terreno grande, para fazer um belo canil e resgatar os abandonados."