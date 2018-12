Direito de imagem Getty Images Image caption Michelle Obama tem se mantido na mída recentemente por conta do lançamento de suas memórias, que se tornaram o livro mais vendido nos EUA neste ano.

A ex-primeira-dama americana Michelle Obama compartilhou algumas palavras de sabedoria com a duquesa de Sussex, a mulher do príncipe Harry, Meghan Markle, sobre como se ajustar à vida sob os holofotes.

"Como eu, a Meghan provavelmente nunca imaginou que teria uma vida assim", disse ela à revista Good Housekeeping.

"A pressão que você sente - de você própria e dos outros - pode ser excessiva", continuou ela.

"Então meu principal conselho é para ela fazer as coisas com calma, sem pressa", diz Obama.

"Eu passei alguns meses na Casa Branca só me preocupando com minhas filhas, garantindo que elas estivessem bem na escola, que fizessem amigos, antes de me lançar em trabalhos mais ambiciosos. Acho totalmente aceitável - inclusive, acho bom - fazer isso."

Ela foi pioneira de uma série de iniciativas durante seus oito anos na Casa Branca, focadas principalmente na nutrição e na saúde das crianças.

Meghan Markle já começou a se envolver em novos projetos desde que entrou para a família real no início do ano, por exemplo, participou de uma iniciativa de caridade para ajudar pessoas afetadas pelo incêndio que atingiu o edifício residencial Grenfell Tower, em Londres.

Antes de se tornar noiva do duque de Sussex, quando era atriz, ela já fazia campanha por uma série de causas, como o empoderamento feminino, um interesse que Michelle Obama também tem.

Direito de imagem GARETH FULLER/Getty Images Image caption Antes de se tornar noiva do duque de Sussex, quando era atriz, Meghan Markle já fazia campanha por uma série de causas, como o empoderamento feminino

O que diria é que há muitas oportunidades de fazer o bem com uma plataforma dessas. Acho que a Meghan pode ter muito impacto na vida dos outros e na sua felicidade pessoal, se estiver atuando em causas que sejam caras a ela", disse ela à revista.

Ela também disse que fica "muito esperançosa" com as meninas de hoje, que estão progredindo em áreas como matemática e ciência.

Michelle Obama está promovendo seu livro de memórias, Minha História, que se tornou o livro mais vendido nos EUA apenas 15 dias após sua publicação.

Meghan Markle está grávida e o nascimento do bebê é previsto para os próximos meses, e recentemente anunciou que ela e o marido vão se mudar para o castelo de Windsor, em Londres, para se preparar.

Outros conselhos

Em eventos para promover seu livro, Michelle Obama tem dado conselhos para mulheres e meninas em geral.

Num deles, ela contou que sente até hoje "síndrome de impostora" - quando a pessoa acha que não é boa o bastante para o destaque que tem, o cargo que exerce, etc.

Ela foi perguntada como é ser "um símbolo de esperança", ao que respondeu: "Ainda sinto um pouco de síndrome de impostora, nunca passa aquela sensação de que as pessoas não deviam me levar a sério, quem sou eu, o que eu sei? Estou contando isso para mostrar que todos temos insegurança sobre nossas capacidades, nosso poder e o que ele representa. Se estou dando esperança às pessoas, isso é uma responsabilidade, então tenho que me garantir", disse a ex-primeira-dama.

No mesmo evento, ela falou que mulheres negras costumam ser muito caricaturadas. "Nossos quadris, nosso estilo, nosso charme são cooptados pela cultura, mas depois somos demonizadas", diz ela.

Direito de imagem Larry Busacca/Getty Images Image caption Em evento, Michelle Obama foi perguntada como é ser "um símbolo de esperança", ao que respondeu: "Ainda sinto um pouco de síndrome de impostora".

"Meu conselho para mulheres jovens é que você tem que tirar esses demônios da cabeça. O que me pergunto sempre, a pergunta que nos persegue, é se sou boa o bastante, pois desde novinhas a mensagem que nos chega é de que 'talvez você não seja isso tudo, não seja ambiciosa, não fale alto demais'", comenta.

A ex-primeira-dama disse que isso acontece com mulheres - principalmente negras e latinas - e pessoas de classes mais baixas, pois as pessoas que estão no poder tentam fazê-los sentir como se aquele não fosse o lugar deles.

"O segredo é o seguinte", disse ela. "Eu já estive em todas as mesas de poder que você pode imaginar. Trabalhei com ONGs, fundações, corporações, reuniões de estado, ONU. Posso te dizer que aquelas pessoas não são tão espertas assim."

