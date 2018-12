Direito de imagem NASA / SwRI / MSSS / Gerald Eichstädt / Seán Doran Image caption Imagens de Júpiter foram baixadas e processadas, revelando novos detalhes da superfície do planeta.

A Missão Juno ao gigante Júpiter chegou à metade e revelou novas imagens de ciclones nos polos do planeta.

Ao orbitar o planeta a cada 53 dias, a sonda Juno faz um levantamento científico de polo a polo.

Seus sensores estão medindo a composição do planeta para decifrar como o maior mundo do nosso sistema solar se formou.

Mapear os campos magnéticos e gravitacionais também deve expor a estrutura de Júpiter.

Direito de imagem NASA/SwRI/MSSS/Roman Tkachenko Image caption JunoCam registrou ciclones gigantes nos polos.

Mas imagens da JunoCam, uma câmera que foi instalada para registrar imagens que possam ser compartilhadas com o público - já nos trazem algumas revelações surpreendentes.

Candice Hansen, do Instituto de Ciência Planetária do Arizona, que está chefiando o projeto, apresentou algumas delas na reunião da União Geofísica Americana, em Washington DC.

Direito de imagem MarSEC Image caption Imagens detalhadas revelam como uma tempestade adquire o formato de um golfinho.

"Quando fizemos os primeiros registros dos polos, tivemos certeza de que estávamos vendo um território de Júpiter que nunca tínhamos visto", disse a professora Hansen.

"O que a gente não esperava era que veríamos esses polígonos de ciclones organizadinhos, tempestades com o dobro do tamanho do Estado do Texas. Pensamos 'uau, espetacular'."

E depois de 16 sobrevoadas, essas formações ainda estão lá.

Direito de imagem Alejandro Diaz D Image caption A missão tem o objetivo de descobrir a estrutura profunda de Júpiter e o segredo de sua formação.

Essas "belas fotos" estão começando a dar informações aos cientistas sobre como o maior planeta do sistema solar se formou e evoluiu.

"O objetivo da Juno é estudar o interior da estrutura de Júpiter e entender como ela se expressa no topo das nuvens. É esse o tipo de ligação que estamos tentando fazer, mas ainda não chegamos lá."

Direito de imagem NASA / SwRI / MSSS / Gerald Eichstädt / Seán Doran Image caption As dinâmicas da superfície podem revelar a estrutura profunda de Júpiter.

Jack Connerney, pesquisador do projeto, diz que a segunda parte da missão daria ainda mais detalhes sobre "o que faz Juno funcionar".