Saiba por que o Natal chegou a ser proibido pelos próprios cristãos

Todo fim de ano uma atmosfera decadente tomava conta do público, e algo precisava ser feito, segundo a visão da época.

As pessoas demonstravam um comportamento excessivo, trazendo desonra ao estilo de vida cristão.

Botecos se enchiam de multidões alegres, negócios fechavam mais cedo, famílias e amigos se juntavam para se esbaldar em banquetes abundantes, casas eram decoradas com plantas comemorativas e a cantoria na rua ia até altas horas.

Era, na visão de muitos, pecaminoso. Tratava-se do Natal.

"Os verdadeiros cristãos"

O governo puritano o considerava um festival pagão, já que não há nenhuma justificativa bíblica para 25 de dezembro ser considerada a data do nascimento de Jesus Cristo.

Todas as atividades natalinas foram banidas na Inglaterra até 1660.

No dia 25 de dezembro, lojas e mercados eram obrigados a abrir, e muitas igrejas tinham que fechar as portas. Fazer uma celebração de Natal era ilegal.

Malvisto na América

Banquetes e comemorações também eram muito malvistos por puritanos da América do Norte.

A questão da data

Alguns teólogos defendem que poderia ser na primavera, já que há referências à pastores vigiando seus rebanhos no campo aberto – é provável que no inverno eles buscassem abrigo.

Também poderia ser no outono, se os pastores estivessem vigiando os animais na estação de acasalamento.

Rituais pagãos

Desde a época do Império Romano, havia uma tradição pagã de festejar intensamente durante um período no fim de dezembro.

Essa ilustração do século 19 mostra a visão dos romanos como dedicados aos prazeres carnais

Era basicamente um festival de colheita, quando se trocavam presentes, os lares eram decorados e havia muita comida. Beber muito também era parte do espírito da festa.

De acordo com o historiador Simon Sebag Montefiore, o cristianismo inicial tinha que competir com a diversão que as tradições pagãs proporcionavam socialmente.