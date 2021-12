Por que celebramos o Ano Novo no dia 1º de janeiro?

Os romanos

Também coincide com o tempo na Europa quando os dias começam a se alongar após o solstício de inverno no hemisfério Norte.

Muitos países onde o cristianismo predominou queriam que o Ano Novo ocorresse no dia 25 de março, que marca a aparição do arcanjo Gabriel à Virgem Maria.

O papa

No entanto, a Inglaterra, que havia se rebelado contra a autoridade do papa e professava a religião protestante, continuou a celebrar a passagem do ano no dia 25 de março até 1752.