Mesmo que a maioria dos brasileiros não tenha grande interesse pelo Super Bowl, a grande final do campeonato de futebol de americano da NFL (a liga nacional de futebol nos EUA), os intervalos da exibição do jogo sempre trazem as novidades mais esperadas por fãs de cinema, séries de TV e celebridades.

Graças à grande audiência – o Super Bowl é o evento esportivo mais assistido dos Estados Unidos – as marcas aproveitam para anunciar os produtos nos quais estão mais apostando naquele ano.

O custo de uma propaganda de 30 segundos durante o intervalo do jogo pode chegar a U$ 5 milhões (R$ 18,4 milhões), o tempo de TV mais caro do mundo.

Veja abaixo os assuntos mais falados do intervalo:

1. Os trailers da Disney dominaram

Betty mudou de figurino e abriu mão da saia para o filme Toy Story 4

Anos anteriores tiveram mais trailers de filmes do que este ano, mas em 2019 tivemos algumas propagandas de títulos da Disney.

Houve um teaser de Vingadores: Ultimato, o quarto filme do grupo de super-heróis da Marvel (que foi comprada pela Disney em 2009), que deve estrear em abril no mundo todo. No teaser, os heróis que sobreviveram ao estalar de dedos de Thanos se preparam para uma batalha.

A Marvel também exibiu um novo teaser do filme Capitã Marvel, da mesma franquia, com a atriz Brie Larson – cuja presença também é esperada no próximo Vingadores.

A Disney também promoveu a animação Toy Story 4, que deve encerrar a franquia da Pixar.

Em apenas alguns segundos de vídeo, é possível ver o personagem Buzz Lightyear preso como prêmio em uma brincadeira de parque de diversões, e os personagens Woody e Betty conversando.

Betty não esteve em Toy Story 3, mas agora voltou com um novo figurino.

O diretor Josh Cooley disse que nesse novo filme, que estreia em junho, "Bo tomou o controle do seu destino".

2. Jordan Peele é o cara do momento

Jordan Peele é o novo queridinho de Hollywood

O americano Jordan Peele, diretor e roteirista do filme indie de terror Corra!, se tornou no ano passado o primeiro negro a ganhar um Oscar em roteiro original pela história e foi alavancado ao sucesso.

Neste ano, no intervalo do Super Bowl, ele estava em todo canto: apareceu brevemente no teaser de Toy Story 4, dublando um personagem, mostrou como será seu próximo filme, Nós, também de terror, e apresentou os novos episódios de Além da Imaginação – a clássica série de terror e mistério dos anos 1960.

Ela ganhou uma nova versão que vai ao ar nos EUA neste ano em um serviço de streaming do canal CBS (não disponível no Brasil).

A série, que mistura ficção científica e suspense, se tornou um fenômeno cult e foi recriada diversas vezes.

Jordan Peele vai assumir o papel de Rod Serling (foto) na série clássica de terror e suspense

O trailer com Jordan Peele apresentou a nova versão de maneira divertida. A tela de exibição do Super Bowl aparentemente começou a falhar, então o ator apareceu ao vivo e perguntou ao público: "quando a verdade não é a verdade, em qual dimensão você está?", antes de sair por uma porta aberta.

Com o homem do momento fazendo o papel de anfitrião da série e presença de grandes estrelas, os fãs esperam que essa nova versão de Além da Imaginação dure mais do que a tentativa mais recente de remake, de 2002, que teve apenas uma temporada.

3. Serviços de streaming prometeram grandes sucessos

Elisabeth Moss é a estrela 'The Handmaid's Tale' ( O Conto da Aia)

Embora não tenha exibido tantos trailers de grandes produções cinematográficas de Hollywood, o intervalo trouxe diversos serviços de streaming fazendo propaganda de suas novas séries.

A Netflix revelou seu novo documentário sobre a vida selvagem, com o naturalista britânico sir David Attenborough, chamado Nosso Planeta, e que será lançado em abril.

A Amazon Prime anunciou a sua versão para TV do filme de ação Hanna, de 2011. O primeiro episódio já está disponível no Brasil na plataforma, mas por tempo limitado.

E a Hulu (serviço que ainda não chegou ao Brasil) deu uma pista de como será a terceira temporada da sua série de sucesso The Handmaid's Tale, disponível no Brasil pela GloboPlay.

4. Pepsi fez piada com a Coca

Com bom humor, a Pepsi fez piada com o fato da marca ser frequentamente comparada com a Coca-Cola.

A propaganda exibida mostra um garçom respondendo "Pode ser Pepsi?" a uma cliente depois que ela pede por um coca.

O comediante Steve Carell, então, aparece para defender a Pepsi, junto com os rappers Cardi B e Lil Jon.

Foi o único momento em que a rapper Cardi B apareceu no Super Bowl, já que negou o (prestigioso) convite para se apresentar no evento. A recusa foi em apoio ao jogador Colin Kaepernick.

Colin se ajoelhou durante o hino antes de jogos em protesto contra a brutalidade policial contra minorias nos EUA e foi demitido.

5. Serena e o amor online

Embora seja casada e não use pessoalmente o aplicativo de namoro Bumble – no qual são as mulheres que dão o primeiro passo – a tenista Serena Williams apareceu em uma propaganda para a marca incentivando a atitude feminina.

"Tome o primeiro passo", diz ela. "Não espere que digam qual é seu lugar. Conquiste-o."

6. Carrie Bradshaw está de volta – mas com novos gostos

A atriz Sarah Jessica Parker fez uma aparição nos comerciais como a personagem que a tornou famosa, Carrie Bradshaw, da série Sex and the City.

Conhecida por popularizar ao redor do mundo sua bebida favorita, o Cosmopolitan (vodca com suco de cranberry), no comercial ela dispensou o drink e tomou uma cerveja.

O comercial, é claro, foi criado por um marca de cerveja, a Stella Artois, da Bélgica.

