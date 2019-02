Direito de imagem Reuters Image caption Grande bloco de gelo passa pelo 'beco dos Icebergs' em Newfoundland

Mais de 30 mil litros de água de iceberg sumiram de uma destilaria de vodca canadense, e a empresa suspeita que tenha sido vítima de um crime.

David Meyers, CEO da Iceberg Vodka, afirmou estar intrigado sobre quem - e por que - furtaria essa valiosa água.

Segundo a Real Polícia Montada do Canadá, a mercadoria, suficiente para encher um caminhão-tanque médio, sumiu do armazém da empresa na histórica comunidade de Port Union, em Newfoundland.

A água de iceberg furtada vale entre CS$ 9.000 e CS$ 12.000 (algo equivalente entre R$ 25 mil e R$ 34 mil).

A empresa só é capaz de extrair esse líquido, que estava sob seguro, na primavera. A origem está nos "gigantes de gelo" que aparecem anualmente na costa de Newfoundland e Labrador, ao longo do famoso "Iceberg Alley" (ou "beco dos icebergs", em tradução livre), batizado assim em razão do grande número de blocos de gelo que passam por ali vindos da região ártica todas as primaveras.

"Só temos uma safra de icebergs por ano", disse Meyers. "É como uma colheita de uva para a indústria do vinho."

Como a água sumiu?

O CEO da destilaria afirmou à BBC que um gerente da empresa descobriu na segunda-feira (18) que um dos tanques havia sido completamente drenado no fim de semana.

Para Meyers, deve ter sido "um pouco trabalhoso" conseguir acessar o tanque e remover a água.

Direito de imagem Reuters Image caption Icebergs só podem ser 'minerados' para extrair água na primavera

O que mais intriga a empresa é o objetivo do furto, já que não deve ser uma tarefa fácil vender milhares de litros de água de iceberg furtada.

"Não parece haver um mercado negro para isso", afirmou Meyers. "Então, se alguém está tentando descarregar 30.000 litros em um tanque ou algo assim, eu gostaria de ouvir sobre isso."

Algumas outras empresas locais usam o recurso - uma marca de beleza que fabrica produtos de cuidados com a pele e cosméticos com água glacial, uma cervejaria local e algumas empresas que vendem a água engarrafada "Berg".

Segundo Meyers, a indústria que utiliza água de icebergs é pequena e todos se conhecem.

Nenhum suspeito foi identificado até agora pela Real Polícia Montada do Canadá.

