Os riscos – e os surpreendentes casos de sobrevivência – de viajar no trem de pouso do avião

Direito de imagem Getty Images Image caption O avião da Kenya Airways, como este, estava voando para Londres do aeroporto internacional Jommo Kenyatta, em Nairobi

No domingo à tarde, um homem caiu do céu em um jardim de Londres.

Seu corpo estava surpreendentemente intacto, mas uma inspeção mais próxima revelou o motivo: "Ele era um bloco de gelo", disse uma testemunha.

Segundo a polícia, acredita-se que o homem seja um viajante clandestino que caiu de um voo da Kenya Airways viajando de Nairobi para o Aeroporto de Heathrow, em Londres.

Embora um grande número de pessoas tente entrar na Europa por terra ou por mar todos os dias, há passageiros clandestinos nos aviões, ainda que seja uma ocorrência rara.

David Learmount, um jornalista de aviação, diz que é compreensível que a prática não seja comum: "É muito improvável que você sobreviva a essa jornada".

As condições de voo

Image caption Robin Walker da BBC, dentro do arco da roda de um avião - durante o vôo a maior parte deste espaço é ocupada pelo trem de pouso recolhido

O primeiro desafio para um passageiro clandestino escondido na área do trem de pouso de um avião é evitar "ser esmagado pelas rodas quando elas se dobram - logo depois de decolar", disse Learmount à BBC.

Em seguida, você corre o risco de ser frito até a morte. "Em um dia quente, os freios - que estão próximos - atingem temperaturas extremamente altas", disse ele.

Se você sobreviveu até aqui, "quando estiver no ar, terá hipotermia e falta de oxigênio", continua Learmount, "já que as condições nessa área não climatizada são muito diferentes das da cabine artificialmente climatizada".

Em voos de alta altitude - viagens aéreas de longa distância - os passageiros clandestinos podem enfrentar temperaturas de -50ºC a -60ºC (a mesma temperatura média anual registrada nas partes mais frias da Antártida).

Além do frio congelante, em alta altitude há falta de oxigênio e a pressão do ar é muito baixa - tornando difícil para os pulmões inflarem e respirar um oxigênio quase inexistente naquelas condições.

Aqueles que conseguem sobreviver ao voo - a maioria não consegue, de acordo com Learmount - ainda precisam ficar alerta até o momento do pouso.

Quando o avião se aproxima do aeroporto, as portas do alçapão se abrem e o chassi desce. É preciso ser atento e forte o suficiente para ser capaz de aguentar.

"A maioria dos clandestinos cai porque é uma posição precária, ou mais provável porque nessa altura eles já estão mortos ou inconscientes", diz Learmount.

Taxas de sobrevivência

Direito de imagem Getty Images Image caption Os passageiros clandestinos podem enfrentar temperaturas entre -50 ° C e -60 ° C e sentirão o mesmo que enfrentar o inverno na Antártida usando roupas de verão

Segundo Alastair Rosenschein, especialista em aviação, "as chances de sobrevivência são muito remotas, próximas de zero".

A Autoridade Federal de Aviação dos EUA analisou dados em todo o mundo, de 1947 a 2018.

Durante esse período, registrou 125 casos de passageiros clandestinos, em 111 voos.

Dos 125 clandestinos, 97 morreram durante a viagem, enquanto 28 sobreviveram, mas foram presos na chegada.

Os que morreram tinham caído do avião na decolagem ou no pouso, ou morrido enquanto estavam em trânsito - às vezes esmagados quando o trem de pouso mecanizado se retraía.

Enregelamento

A maioria dos sobreviventes sofreu lesões que mudaram suas vidas: hipotermia extrema ou congelamento tão grave que uma amputação de membros danificados era necessária.

Segundo dados da Autoridade Federal de Aviação, os passageiros clandestinos foram encontrados em mais de 40 países diferentes, com a maioria dos casos em Cuba (9), seguido pela China (7), República Dominicana (8), África do Sul (6) e Nigéria (7).

Em alguns casos, o país de origem não foi relatado.

Em termos de região, a maioria dos clandestinos é originária da África (34 casos), seguida pela região do Caribe (18), Europa (15) e Ásia (12).

Quando corpos caem do céu

Direito de imagem SWNS Image caption Corpo foi achado num jardim em Clapham, Londres

Esta não é a primeira vez que um passageiro clandestino cai de um avião na rota de voo de Heathrow.

Em junho de 2015, um homem foi encontrado morto no telhado de um prédio de escritórios no oeste de Londres - dados de voo revelaram que ele havia caído de uma altura de 427m -, enquanto seu companheiro foi encontrado em estado crítico depois que ambos se agarraram a um voo da British Airways de Joanesburgo, África do Sul.

E três anos antes, em setembro de 2012, o corpo de um homem identificado posteriormente como José Matada, de Moçambique, foi encontrado em uma rua tranquila de Londres. Ele havia caído do trem de pouso de um voo para Heathrow de Angola.

Naquele mesmo ano, o corpo de um homem foi encontrado na parte de baixo de um avião em Heathrow depois de um voo da Cidade do Cabo.

Os sobreviventes

Direito de imagem Getty Images Image caption A maioria dos corpos no Reino Unido caiu de aviões indo para o Aeroporto de Heathrow, em Londres

As chances de sobrevivência são ligeiramente melhores em voos mais curtos ou em aviões que voam em altitudes mais baixas.

Em 2010, um homem romeno de 20 anos chegou a Heathrow vindo de Viena, escondido no trem de pouso de um jato particular.

O homem que sobreviveu ao voo de dez horas da British Airways de Joanesburgo para Londres, em Heathrow, em 2015, foi encontrado inconsciente no trem de pouso do avião, tendo suportado temperaturas congelantes ao longo de uma jornada de 12.875 km.

Quem faria uma viagem dessas?

Direito de imagem Getty Images Image caption A maioria dos passageiros clandestinos se esconde no trem de pouso

"Há sempre uma inspeção visual da parte de baixo de um avião antes de decolar", diz Learmount, "muitas vezes é realizada por um mecânico, um membro da tripulação ou, às vezes, ambos".

"Então, se alguém embarca como passageiro clandestino, isso acontece no último minuto."

Learmount diz que as pessoas mais prováveis ​​de ter acesso a um avião neste momento crucial podem ser pessoas da equipe de solo não qualificado, ou pessoas próximas a alguém com permissão suficiente.

Mas Learmount também acha que aspirantes a passageiros clandestinos não sabem quão perigosa é sua oferta, "você certamente morreria".

Histórias de sobreviventes

1969 - Armando Socarras Ramirez, 22, conseguiu resistir a um voo de Havana, Cuba, para Madri, sofrendo queimaduras, mas sem grandes danos

1996 - Pardeep Saini, 23, sobreviveu a um voo de dez horas de Delhi, na Índia, a Londres, mas seu irmão Vijay morreu, caindo do avião quando se aproximava de Heathrow

2000 - Fidel Maruhi sobreviveu à viagem de 4.000 milhas em um Boeing 747 do Taiti para Los Angeles

2002 - Victor Alvarez Molina, 22 anos, passou pelo vôo de quatro horas em um DC-10 de Cuba para Montreal, Canadá

2014 - Yahya Abdi, 15, escondida em um Boeing 767 de San Jose, Califórnia, para Maui, no Havaí

