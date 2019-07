Força Aérea dos EUA diz que defenderá Área 51 de tentativa de invasão convocada pelo Facebook

Direito de imagem Getty Images Image caption Algumas pessoas acreditam que a Área 51 tem naves alienígenas destruídas

Começou como uma piada, mas agora a Força Aérea dos EUA pediu que pessoas não se aproximem da Área 51.

Mais de 1 milhão de pessoas confirmaram presença em um evento no Facebook, ameaçando invadir a base ultrassecreta no Estado de Nevada, que alguns acreditam abrigar alienígenas.

"Podemos nos mover mais rápido do que suas balas. Vamos ver esses alienígenas", diz a página na rede social com milhares de comentários sobre o evento marcado para 20 de setembro.

Em resposta, uma porta-voz da Força Aérea disse ao jornal The Washington Post que o órgão está "pronta para proteger os Estados Unidos e seus ativos".

"Eu só achei que seria engraçado e conseguiria algumas curtidas na Internet. Eu não me responsabilizo se as pessoas decidirem realmente invadir a Área 51", escreveu o usuário Jackson Barnes na página do evento.

Mas a Força Aérea americana não está vendo graça.

"[A Área 51] é um campo de treinamento aberto para a Força Aérea dos EUA, e nós desencorajamos qualquer um a tentar entrar na área onde treinamos as forças armadas americanas", disse a porta-voz.

Quais são as teorias sobre a Área 51?

Direito de imagem Getty Images Image caption A base militar da Área 51 é restrita, o que significa que há pouca informação disponível sobre o que acontece lá

Algumas teorias da conspiração dizem que o governo dos EUA tem informações sobre vida alienígena e óvnis que estão escondendo da população em geral.

Eles acham que a base da Área 51 mantém alienígenas capturados, sua tecnologia e objetos voadores não identificados - informações negadas pelo governo.

Teorias sobre a base começaram em 1989, quando um homem chamado Bob Lazar afirmou em uma entrevista na TV dos EUA que ele era um físico que havia trabalhado na Área 51.

Lazar apareceu recentemente no podcast do comediante Joe Rogan e em um documentário da Netflix, que pode ter despertado novo interesse em sua história.

Ele relata ter desmontado um óvni e lido documentos do governo descrevendo a presença de alienígenas na vida na Terra.

Direito de imagem Getty Images Image caption Bob Lazar (ao centro) no lançamento de seu documentário da Netflix

Mas, para além dos relatos, ele não tem provas concretas nem registros de seus diplomas universitários de Física. De todo modo, ele definitivamente ajudou a alimentar as histórias sobre a Área 51.

Como Thomas Bullard, autor de The Myth and Mystery of UFOs (O Mito e Mistério dos Óvnis, em tradução livre), diz: "Depois que a confiança entre o governo e o público foi corroída pelos acontecimentos da Guerra do Vietnã e o escândalo de Watergate, Roswell e a Área 51 entraram no vocabulário popular como referências da dissimulação do governo".

Roswell é uma área no Novo México onde um objeto caiu do ar em 1947.

Os militares disseram que foi um balão meteorológico, mas uma teoria amplamente divulgada defende que, na verdade, era um óvni que havia pousado.

Em 1990, o governo dos EUA mudou a versão e disse que o objeto era um balão de vigilância de testes nucleares. Ainda assim o incidente atrai atenção e alimenta teorias de conspiração.

Onde fica e o que é a Área 51?

Direito de imagem Getty Images Image caption Área 51 fica no deserto do Estado americano de Nevada

A Área 51 faz parte de uma base militar a cerca de 130 quilômetros a noroeste de Las Vegas, no Estado de Nevada.

O governo dos EUA chama o local de Centro de Teste e Treinamento de Nevada, parte da ampla Base da Força Aérea Edwards.

Sua função não é divulgada ao público, como acontece com muitas bases militares nos EUA.

Atacar o lugar pode ser um pouco difícil, já que ele tem acesso restrito ao público e guardas armados patrulhando o perímetro constantemente.

Também é difícil entrar no seu espaço aéreo sem permissão do controle de tráfego aéreo, algo que provavelmente não será concedido.

Área 51 na cultura pop

Direito de imagem Alamy Image caption O visual de Paul, o alienígena, é uma homenagem ao clássico alienígena de Roswell

Paul - Simon Pegg e Nick Frost escreveram e estrelaram este filme, no qual dois entusiastas de quadrinhos viajam pelos EUA visitando lugares onde as pessoas viram óvnis. Ao longo do caminho eles encontram um alienígena chamado Paul, que foi mantido prisioneiro na Área 51

Independence Day - O filme de 1996 conta a história de um grupo de pessoas que acabam juntos no deserto de Nevada após um ataque à Terra de uma raça alienígena desconhecida. Eles levam um alienígena capturado para a Área 51 e descobrem que o governo esteve envolvido em uma conspiração de óvnis desde o incidente de Roswell nos anos 1940

Arquivo-X - Durante a sexta temporada do programa de ficção científica, uma das histórias foi sobre a visita dos agentes especiais do FBI Fox Mulder e Dana Scully à Área 51. Eles testemunham o voo de uma nave misteriosa que poderia ser um óvni

Área 51 - Um videogame desenvolvido pela Midway Games em 2005. É um jogo de tiro em primeira pessoa no qual você ataca soldados alienígenas e um alienígena mutante que foi desenvolvido na Base Aérea

