Quem são os primeiros super-heróis? Conheça os mitos que deram origem a Homem-Aranha e Super-Homem

Direito de imagem Getty Images Image caption Aquiles ficou conhecido não apenas por sua habilidade como guerreira, mas por sua fraqueza

Quem nunca sonhou em ter superpoderes? É uma fantasia tão antiga quanto a própria humanidade.

Super-heróis já existiam muito antes de histórias em quadrinhos os popularizarem e do cinema transformar figuras como Homem-Aranha, Super-Homem e Mulher-Maravilha em máquinas de fazer dinheiro.

Milhares de anos atrás, gregos, romanos, nórdicos, indígenas americanos e centenas de outras culturas já criavam seus heróis com poderes sobre-humanos.

Na verdade, muitos de nossos super-heróis contemporâneos, suas características e habilidades foram inspirados nesses personagens clássicos e, em alguns casos, foram copiados diretamente, como o Thor, da Marvel.

Descubras os superpoderes míticos que deram o caminho das pedras à Marvel e à DC:

1. Força sobre-humana (como o Hulk)

O herói Hércules é a estrela de histórias em quadrinhos da Marvel e de um personagem com o mesmo nome em um desenho animado da Disney, mas a lenda do Hércules na verdade tem milhares de anos.

Rebatizado pelos romanos, originalmente ele era um semi-deus da antiga Grécia chamado Héracles.

Filho de Zeus com a bela mortal Alcmene, ele nasceu com força e energia sobre-humanas.

Entre outros feitos notáveis, Héracles/Hércules completou 12 missões impossíveis, matou diversos monstros, segurou o firmamento por um tempo (para dar um descanso a Atlas), ganhou todas as categorias nos primeiros Jogos Olímpicos e até lutou e derrotou a própria Morte.

2. Uma fraqueza fatal (como a kryptonita para o Super-Homem)

Direito de imagem Getty Images Image caption Hércules, da mitologia grega, tinha força sobre-humana muito antes do Hulk

Filho do rei grego Peleus e da ninfa do mar Thetis, Aquiles era a estrela de sua geração... Mas todo super-herói tem que ter uma fraqueza, senão qual a graça?

O Super-Homem tem a kryptonita, o Volverine tem a espada Murasama e a Mulher/Maravilha original perdia todos os poderes se... tivesse os braceletes amarrados juntos por um homem (lembrando que sua primeira aparição foi em 1941).

Aquiles foi o herói da Guerra de Tróia e o maior dos guerreiros da mitologia grega, mas ele também tinha uma fraqueza simples. Sim, era o seu calcanhar.

Quando bebê, uma profecia preveu que ele morreria jovem.

Com medo da profecia, sua mãe foi até o submundo para mergulhar o filho no rio Estige, que dava poderes de invulnerabilidade. Mas como ela o segurou pelo calcanhar, essa parte de seu corpo ficou seca.

Em algumas das versões da lenda de Aquiles, ele é morto por uma flecha que atinge seu calcanhar – embora isso não aconteça na Ilíada, a principal fonte de sua história.

Foi essa lenda que deu origem à expressão "calcanhar de Aquiles", que significa um ponto de fraqueza em alguém que em geral é forte.

3. Inteligência e esperteza (como o Batman)

Direito de imagem Lefteris_ Image caption Odisseu é um dos heróis mais famosos da mitologia grega

Odisseu é o lendário rei de Ítica, mais conhecido como o herói da Odisséia – que conta a história da viagem de dez anos do herói de volta para casa depois da Guerra de Tróia.

Odisseu enfrenta muitos desafios e problemas no caminho, mas assim como Batman, ele vence os adversários usando sua esperteza e inteligência.

Quando ele é capturado pelo ciclope Polifemo, um gigante de um olho só que engole vários de seus homens, Odisseu diz a Polifemo que seu nome é "ninguém", depois convence o gigante a beber até cair e o cega usando um espeto de madeira. Polifemo grita de dor, mas quando os outros cíclopes perguntam o que aconteceu, ele responde "ninguém me cegou!"

Seu amigos pensam que ele está louco, e Odisseu e sua tripulação conseguem escapar.

4. Mágica (como a Feiticeira Escarlate)

Direito de imagem Getty Images Image caption Não mexa com Circe ou pagará caro

Muitos dos super-heróis modernos tem superpoderes derivados da magia.

No universo cinematográfico da Marvel, a Feiticeira Escarlate controla a magia do caos e manipula probabilidades, e o doutor Estranho aprende as artes místicas quando suas mãos são feridas gravemente em um acidente.

Nos quadrinhos, a heroína Mística, dos X-Men, pode ler as emoções de seus inimigos e manipular sombras para atacá-los (além de poder se transformar em qualquer pessoa).

Mas muito antes desses personagens, havia Circe, a deusa da feitiçaria mais poderosa da mitologia grega.

Circe tinha habilidade de transfiguração e ilusionismo, e foi exilada para um ilha mítica com muitas ninfas de companhia.

Através de seu profundo conhecimento de poções e ervas e com o uso de seu cajado mágico, ela transformava seus inimigos – ou qualquer pessoa de quem não gostasse – em monstros e animais.

Foi assim que transformou a bela ninfa Cila em uma criatura de seis cabeças e doze tentáculos que devorava marinheiros.

E quando Odisseu visitou sua ilha, Circe não pensou duas vezes antes de transformar sua tripulação em porcos.

5. Mulheres guerreiras (como a Mulher-Maravilha)

Direito de imagem Getty Images Image caption Amazonas e gregos em uma luta épica

Na mitologia grega, as Amazonas são uma tribo de mulheres guerreiras fortes, habilidosas e corajosas – que lutavam de igual para igual com guerreiros homens.

As Amazonas são a inspiração para a princesa Diana de Themyscira, a Mulher-Maravilha, da DC.

Nas primeiras histórias de origem da heroína , ela foi esculpida por sua mãe, a Rainha Hipólita, e abençoada com habilidades e poderes dos deuses gregos.

Mas nas versões mais recentes a DC mudou sua história para que ela fosse filha de Deus.

Então, agora ela não só descende de uma linha de Amazonas poderosas como é uma semi-deusa.

6. Identidade secreta (como o Super-Homem)

Direito de imagem track5 Image caption A imagem de Eros mudou muito ao longo dos séculos

O deus romano Cupido – conhecido como Eros para os gregos antigos – é uma das divindades mais reconhecíveis da antiguidade clássica.

Assim como muitos heróis famosos, Cupido mantinha suas habilidades supernaturais (e suas asas) em segredo de sua própria mulher, Psiquê. Ele saía cedo de casa e quando voltava, à noite, insistia que as luzes estivessem apagadas quando ele entrava no quarto dela – simples.

Sua imagem na Grécia do período clássico não era a de um anjinho gordinho com cara de menino, mas de um jovem esbelto e sensual. Sua representação começou a mudar no período helenístico, que começou depois de 323 d.C.

7. Invisibilidade (como a Mulher Invisível, do Quarteto Fantástico)

Direito de imagem Getty Images Image caption Perseu usou seu escudo e o elmo de Hades

A invisibilidade é outra habilidade de heróis, como a Mulher Invisível, do Quarteto Fantástico.

Assim como ela, o semi-deus Perseu usou a invisibilidade para enganar a Medusa, uma górgona (monstro grego de aspecto feminino).

Ele foi enviado para trazer sua cabeça, mas era uma tarefa quase impossível, já que o olhar da besta transformava as pessoas em pedra.

Ele então se armou com o elmo de Hades, que conferia invisibilidade a quem o usasse, e se aproximou do covil da Medusa enquanto ela dormia.

Olhando-a através do reflexo de seu escudo, ele conseguiu se aproximar dela e cortar-lhe a cabeça.

E com o elmo que o tornava invisível, escapou das duas outras górgonas que o perseguiram (e que ele não podia matar, porque eram imortais).

8. O martelo poderoso... E tudo mais (como Thor)

Direito de imagem Google Image caption Fique longe desse martelo

Controlar o tempo e as condições meteorológicas e usá-las para vencer na batalha também é um clássico em histórias de heróis.

Na mitologia nórdica, Thor é o Deus do Trovão – associação com trovões, raios, tempestades, carvalhos e força.

Ele era dono do martelo mágico Mjölnir, que lhe dava o poder de voar e manipular o tempo para cumprir seu principal propósito: a proteção da humanidade.

Seu homônimo da Marvel, Thor Odinson, é baseado justamente nessa divindindade mitológica nórdica – e as semelhanças entre eles não são mera coincidência.

