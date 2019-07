Os 'ratos ninjas' que saltam no ar para escapar de cobras

Não, não é desenho animado...

Os “ratos ninjas” de verdade foram descobertos por pesquisadores da Universidade Estadual de San Diego, nos Estados Unidos.

Eles conseguem saltar muito alto para escapar dos ataques de cobras no deserto do estado americano do Arizona: “Ela [a cobra] vai em direção ao rato, que não se move. E bem no último segundo, o rato se esquiva e salta no ar”, relata o pesquisador Rulan Clark.

Após escapar do ataque, o rato aterrissa de pé e foge para longe.

