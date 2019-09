A mulher que engoliu o anel de noivado enquanto dormia

Direito de imagem PA Media Image caption 'Eu lembro de tê-lo engolido, mas achei que tudo havia sido um sonho e voltei a dormir, porque, quem diabo engole o próprio anel de compromisso!'

Jenna Evans, de 29 anos, viajava em um trem de alta velocidade com o noivo Bobby quando se viu forçada a engolir seu anel de noivado para protegê-lo de "homens maus".

Pouco depois, despertou e viu que estava em sua casa, na Califórnia (EUA), segura e sem assaltantes por perto. Tudo havia sido um pesadelo.

Exceto por um detalhe: o anel não estava mais em seu dedo.

"Eu engoli meu anel de noivado enquanto dormia", contou Evans em sua página no Facebook, dando detalhes do "cômico" episódio e contando que costuma ter sonhos muito vívidos e intensos.

"Lembro de tê-lo engolido, mas achei que tudo havia sido um sonho e voltei a dormir, porque, afinal, quem diabos engole o próprio anel de noivado?"

Já no hospital, Evans teve dificuldades em explicar aos médicos o que estava acontecendo, já que ela estava "rindo/chorando sem parar".

Seu noivo também demorou a entender. "A princípio ele não acreditou em mim. Passamos uma hora e meia rindo muito, daí liguei para a minha mãe, rimos até chorar, buscamos no Google 'adultos também engolem anéis', porque as crianças fazem isso o tempo todo, mas aparentemente em adultos é menos comum", ironizou em seu post.

O processo para recuperar a aliança

Exames de raios-x confirmaram que o anel de diamantes de 2,4 quilates estava no estômago de Evans, e os médicos opinaram que não seria prudente "deixar que a natureza seguisse seu curso".

Por isso, ela teria de se submeter a uma endoscopia para extrair a joia.

"Fiquei muito feliz com isso, porque não sei se conseguiria olhar ao anel e admirá-lo da mesma forma se tivesse de 'procurar por ele'", disse ela à emissora americana KGTV.

Antes do procedimento de baixo risco, ela teve de assinar um formulário para a eventualidade de algo dar errado.

"Chorei muito porque ficaria tão brava se morresse. Esperei muito tempo por aquela droga de anel de compromisso e vou me casar com Bobby, droga!", escreveu.

Evans descobriu que seu corpo não lidou bem com os efeitos da anestesia, porque ela despertou chorando histericamente e "totalmente inconsolável".

Mas, a despeito disso, tudo correu bem no procedimento e ela conseguiu recuperar seu anel, recebeu dos médicos a recomendação de que buscasse um especialista em distúrbios do sono e retomou os antigos planos com o noivo.

"Bobby finalmente me devolveu o anel - prometi não engoli-lo outra vez, ainda vamos nos casar e tudo vai bem no mundo", ela concluiu em seu post.

"Eu não tinha ideia de que este depoimento iria viralizar, então por favor sejam gentis (nos comentários). Não fiz isso de propósito e não estou tentando mudar o mundo, apenas compartilhando uma história engraçada que, tomara, cause dor de barriga de tanto rir - trocadilho intencional."

