O mistério do ‘monstro’ que apareceu em famoso rio da China

Uma filmagem mostra algo que parece ter um rabo deslizando para frente e para trás no rio

Alguma coisa espreita nas profundezas do famoso rio Yangtzé, na China — e as redes sociais estão transbordando de discussões sobre o que poderia ser.

Na sexta, um vídeo apareceu na rede social Sina Weibo (uma espécie de versão chinesa do Twitter) do que parecia ser uma longa criatura negra manobrando pelas águas, e o assunto dominou as discussões online desde então.

O vídeo rapidamente atingiu um milhão de visualizações, e as teorias se multiplicam.

Especialistas analisaram o caso — e alguns acham que pode haver uma explicação bem mais simples.

O vídeo

O vídeo que gerou o mistério foi filmado na costa da cidade de Yichang, na província de Hubei, próximo à hidrelétrica das Três Gargantas, e teve mais de seis milhões de visualizações e milhares de curtidas depois de ser compatilhado pela página popular Pear Video.

As imagens mostram o que parece ser uma enorme cobra ou enguia nadando.

Moradores locais observam a criatura das margens intrigados — e usuários das redes sociais também ficaram curiosos sobre o que poderia ser.

Muitos elaboraram teorias usando a hashtag #ThreeGorgesMonsterPhotos ("Fotos do monstro de Três Gargantas, em tradução livre) e especialistas também começaram a dar suas opiniões.

Em uma entrevista para o canal Pear Video, o professor Wang Chunfang, da Universidade Agrária de Huazhong, disse que provavelmente não se trata de uma nova espécie, e provavelmente é apenas uma "cobra d'água".

Alguns usuários disseram que "fatores externos como poluição" poderiam ter tido um papel em fazer com que a cobra marinha crescesse a um tamanho extraordinário.

Mas nem todos estão convencidos.

Uma filmagem separada levou outros usuários a questionar se o objeto não identificado sequer é um ser vivo.

Há quem defenda que o objeto nem é um ser vivo

O site de notícias The Paper compartilhou outro vídeo que mostra algo longo e negro se movendo na água e que parece ter menos "vida".

O artigo questiona se o mistério todo não era apenas "um rumor" e entrevista um biólogo, Ding Li, que diz que o objeto não é nem um peixe nem uma cobra, mas apenas um "objeto flutuando."

Desde então uma foto viralizou mostrando um longo pedaço de tecido preto caído em algumas rochas, alimentando discussões de que o pedaço de lixo poderia ser o misterioso objeto filmado anteriormente.

Será que a solução do mistério é mais simples do que parece?

Essas especulações levaram a piadas sobre o governo estar tentando atrair turistas para a região, já que investiu milhares de dólares na construção e manutenção da hidrelétrica de Três Gargantas.

Outros fizeram piadas sobre a qualidade do vídeo, apesar do rápido desenvolvimento dos smartphones de alta qualidade da China.

"Monstros sempre aparecem quando existem apenas alguns poucos pixels", disse um comentarista.

O que afinal vive no Yangtzé?

Salamandras-gigantes-da-China são uma das espécies que vivem no rio

O rio Yangtzé é o mais longo da Ásia, com 6,9 mil km de curso, e o 3º mais longo do mundo.

Mas a poluição o afetou fortemente nos últimos anos, o que significa que o seu ecossistema se tornou menos diverso.

A maior criatura que sabe-se existir em suas águas atuamente é a salamandra-gigante-da-China, que pode atingir 1,8 metros de comprimento. É a maior salamandra do mundo e a maior espécie de anfíbio conhecida.

A espécie está criticamente ameaçada graças à poluição.

A hidrelétrica de Três Gargantas tem a maior represa artificial do mundo

Outros mistérios da China

A China tem diversas teorias da conspiração sobre criaturas míticas espreitando nas profundezas.

Desde 1987, há dúvidas sobre a existência de um "monstro" no Lago Kanas, em Xinjiang, após diversos relatos de pessoas que viram algo no local.

No entanto, especialistas acreditam que se trata de um taimen, uma espécie que salmão que pode atingir 1,8 m, segundo o jornal oficial do governo China Daily.

Mais recentemente, em agosto de 2017, viralizou uma filmagem mostrando uma criatura aquática estranha que parecia erguer sua cabeça para fora da água na Província de Yunnan.

Autoridades, no entanto, disseram que o "monstro" é um crocodilo ou um pedaço de lixo flutuando.

