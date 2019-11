Filhote de cão com rabo 'extra' na testa é resgatado nos EUA

Direito de imagem Reprodução/Facebook Image caption Narwhal nasceu com um rabinho extra no meio da testa

Um filhotinho de 10 semanas com um rabo no meio da testa foi resgatado por um centro de proteção de animais no Missouri, nos Estados Unidos.

O cachorrinho foi chamado de Narwhal, uma referência ao narval, uma baleia que aparenta ter um longo chifre saindo da cabeça (na verdade, é um de seus dentes).

Um veterinário informou aos funcionários do centro que não havia "necessidade médica" de remover o rabo extra, porque ele não causa nenhuma dor ao filhotinho.

A popularidade das fotos do pequeno Narwhal no Facebook ajudaram a ampliar o alcance do trabalho feito pelo centro.

Direito de imagem Reprodução/Facebook Image caption Narwhal foi ao veterinário para checar se estava tudo bem com sua saúde

Sem dor

Rochelle Steffen, que administra o Mac's Mission, nomeou o centro de resgate em homenagem a um pit-bull terrier que resgatou há sete anos e meio.

Steffen disse à BBC News que Narwhal "não sente dor e brinca o tempo todo".

No Facebook, Steffen contou que o pequeno Narwhal foi ao veterinário na terça-feira (12/11).

Os raios-x mostraram que seu segundo rabo, que tem um terço do tamanho do seu rabo de verdade, não está conectado a nenhum órgão interno e não tem nenhum osso — e portanto não pode ser 'abanado'.

Direito de imagem Reprodução/Facebook Image caption Veterinários disseram que não há necessidade médica de remover o rabinho 'extra'

Narwhal ainda não está diponível para adoção porque os cuidadores do centro querem que ele cresça um pouco mais "para se certificar de que o rabo não será um problema".

Steffen diz que Narwhal é um de centenas de cachorros abandonados na zona rural do Missouri.

O centro Mac's Mission recebe os que têm necessidades especiais — deformidades, traumas, fissuras labiais, deficiências — e que normalmente seriam sacrificados.

"Nós damos uma chance a eles", diz Steffen.

Direito de imagem Reprudção/Facebook Image caption Raio-x de Narwhal mostra que o rabo extra não tem ossos

Fotos e vídeos de Narwhal na página do Facebook do centro tiveram dezenas de milhares de curtidas em menos de 24 horas.

Steffen diz que a divulgação do centro é toda feita de forma amadora, pelas redes sociais, e que a atenção que o local vem recebendo é algo "épico".

"É épico que tantas pessoas descubram esse resgate incrível."

Direito de imagem Getty Images

