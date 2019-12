Como a temperatura de suas mãos pode indicar se você sofre de artrite reumatoide

Direito de imagem Getty Images Image caption Um estudo recente identificou uma ligação entre a temperatura da palma das mãos e o aparecimento de artrite reumatoide

Não existe uma causa específica para a artrite reumatoide, nem um sinal claro de que a doença se aproxima.

Pela similaridade de seus sintomas com os de outras enfermidades, é difícil diagnosticá-la em estágios iniciais.

Isso faz com que, quando as dores nas articulações, o inchaço e a vermelhidão aparecem - sinais mais claros da doença -, fique mais complicado controlá-la, e os tratamentos necessários precisam ser mais invasivos.

Um exame de sangue que detecte uma velocidade elevada da chamada proteína C reativa pode servir de indício de um processo inflamatório no corpo. Entretanto, o teste não possui um marcador específico para a artrite reumatoide.

Mas um método relativamente novo pode melhorar o diagnóstico do problema.

É isso que afirmam os pesquisadores da Universidade Cornell, nos Estados Unidos, em um estudo publicado na revista Nature. Eles afirmam que encontraram uma ligação entre a temperatura da palma das mãos de pacientes com artrite reumatoide.

Termografia

"A termografia é uma técnica emergente com o potencial de ser uma importante ferramenta clínica em vários campos da medicina, já que as doenças variam em magnitude e em padrão de emissão de calor das pessoas afetadas", diz a pesquisa.

Direito de imagem Getty Images Image caption Os pesquisadores asseguram que a termografia identificaria melhor os sinais da artrite em comparação a outros métodos, como o ultrassom

A termografia infravermelha é um procedimento que obtém imagens e "produz um termograma da pele do paciente", segundo o Instituto de Termografia Médica Aplicada na Espanha.

O relatório da Universidade Cornell explica que o procedimento é usado para detectar enfermidades como a diabetes e o câncer de mama, mas destaca que faltam pesquisas voltadas à análise de inflamações nas articulações, em função da artrite reumatoide.

A investigação foi realizada com 82 pacientes, entre os quais 51 não apresentavam nenhum sintoma e 31 tinham artrite reumatoide.

A partir daí, o estudo excluiu os pacientes com outras condições, como diabetes, doenças arteriais periféricas e neuropatias, pela probabilidade de que emitissem uma temperatura que alterasse o experimento.

"O objetivo do estudo era determinar se os pacientes enfermos, mas sem sintomas de inflamação ou dor, teriam padrões termográficos diferentes em comparação aos que estavam saudáveis", diz o artigo.

Resultados

Os autores afirmam que essa é a primeira pesquisa a realizar tal comparação e que os resultados mostraram claramente que, neste caso, as mãos de pacientes com sintomas tinham temperaturas superiores às de indivíduos saudáveis.

Direito de imagem Getty Images Image caption Em contraponto, um artigo de 2018 põe em dúvida a confiabilidade de provas termográficas para articulações pequenas, ainda que deixe em aberto sua efetividade para articulações maiores

"No caso da temperatura da palma das mãos, as duas curvas de probabilidade (de pessoas saudáveis e que já apresentavam a condição) se cruzavam nos 31,5ºC, o que implica que aqueles com temperaturas inferiores a essa eram mais propensos a estar saudáveis. Por outro lado, as pessoas cuja temperatura da palma da mão excedia os 31,5ºC eram mais suscetíveis a sofrer com a artrite reumatoide", conclui o artigo.

De forma similar, também se mediu a temperatura dos dedos, e nesse caso o ponto de encontro entre as curvas foi de 30,3ºC - determinando assim a divisão entre a possibilidade de se ter ou não artrite.

Os autores destacam como a termografia pode detectar sinais da enfermidade com maior rapidez do que modalidades similares. Por exemplo, eles compararam os resultados com testes de ultrassom, que não percebiam os sinais de artrite na mesma amostra experimental de pacientes.

"Com essa descoberta é possível definir as bases para estudos posteriores nessa área emergente e nessa prática clínica", sugere o informe.

Apesar dos resultados do experimento da Universidade Cornell, a efetividade da termografia para detectar artrite não está completamente esclarecida.

A revista Reumatologia Clínica publicou um artigo em abril de 2018 que levantava a possibilidade de que a termografia identificaria a artrite em articulações maiores. Entretanto, isso não parecia funcionar com as menores, como é o caso das mãos.

