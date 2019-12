O 'gato biônico' que virou estrela nas redes sociais

Direito de imagem Vituzzo Superstar/Instagram Image caption 'Toda a imprensa está falando sobre mim, mas eu continuo humilde', diz a legenda do post mais recente de Vito no Instagram

Um gato de seis anos se tornou uma celebridade nas redes sociais depois de receber duas próteses para substituir suas patas traseiras - a primeira operação do tipo bem-sucedida na Itália.

Vito, ou Vituzzo, sofreu as amputações após ser atropelado por um carro em Milão, durante a viagem de lua de mel de suas donas, a ex-jogadora de basquete Silvia Gottardi e sua esposa, a designer gráfica Linda Ronzoni.

E, agora, a história de Vito ficou amplamente conhecida graças aos compartilhamentos online com a hashtag #vituzzosuperstar.

Na cirurgia, os veterinários conectaram as próteses diretamente no que restou dos ossos das patas do animal.

Direito de imagem Vituzzo Superstar/Facebook Image caption Vito ergue-se sobre suas novas patas após a cirurgia pioneira

Em geral, gatos que sofrem as mesmas lesões que Vito costumam ser sacrificados. Mas ele pode ser visto passeando por sua casa em posts nas suas populares contas no Instagram e no Facebook.

Recentemente, suas donas, Silvia e Linda, também puderam ser vistas, em postagem com a legenda "retrato de família".

Elas dizem à BBC que foram inspiradas pelo gato inglês Oscar, o primeiro a receber próteses após um acidente.

Qual é a história de Vito?

O gato vem de uma cidadezinha no noroeste a Sicília, chamada San Vito Lo Capo, conta sua página no Facebook.

Ele pertencia à mãe de Silvia, mas precisou encontrar um novo lar depois que ela morreu e o pai de Silvia começou a namorar uma pessoa alérgica a gatos.

Direito de imagem Vituzzo Superstar/Instagram Image caption As contas de Vito no Instagram e no Facebook são regularmente atualizadas

Em julho de 2018, Silvia e Linda se casaram. Em razão de seus compromissos de trabalho, elas precisaram adiar a lua de mel, mas conseguiram finalmente viajar em dezembro. Durante a viagem, um amigo recebeu Vito em sua casa - e foi neste período que ele sofreu o acidente.

O gato ficou desaparecido por mais de um dia e foi encontrado com ferimentos tão sérios que uma das patas foi imediatamente amputada - os cirugiões ainda tentaram salvar a outra, sem sucesso.

"[O Vito] perdeu uma de suas patas e corre o risco de perder a outra, sem a qual não conseguirá viver," escreveram Silvia e Linda à época. "Estamos longe de casa neste momento terrível. Por sorte, temos pessoas lindas por perto, que estão cuidando dele."

Direito de imagem Vituzzo Superstar/Facebook Image caption Silvia Gottardi (à direita) e Linda Ronzoni cuidam de Vito após o acidente

Após ficar claro que a segunda pata teria de ser amputada, em razão de uma infecção, os cirurgiões deram a Vito "patas" temporárias. Enquanto isso, trabalharam para conseguir uma solução permanente para o animal, as próteses similares às utilizadas por atletas.

A operação seguinte foi um sucesso e, após meses se adaptando à sua nova condição de "gato biônico", Vito parece agora viver confortavelmente.

Um ano após o acidente, o gato celebridade pode ser visto em vídeos andando pelas ruas e escalando almofadas em casa.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!