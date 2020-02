Os muitos significados do novo emoji 'indignado' pelo mundo

Direito de imagem Emojipedia/Unicode

Pode ser um jeito de demonstrar incredulidade, de pedir silêncio e até um gesto fofo popularizado por uma estrela do K-Pop.

Dependendo de onde você está, o novo emoji anunciado pela Unicode Consortium, a organização que padroniza códigos dos emojis no mundo inteiro, pode ter significados completamente distintos.

Você provavelmente já está familiarizado com ele. Pense num gesto italiano e provavelmente terá em mente o novo símbolo, uma mão com os dedos unidos na frente, como na imagem acima.

E esse é justamente o seu propósito oficial, de acordo com os criadores do emoji: representar o jeito que um italiano perguntaria a você "Mas o que é isso?" ou "Mas o que é que você quer?" — uma espécie de incompreensão indignada, digamos.

Sua interpretação ao redor do mundo, entretanto, é controversa. De acordo com a jornalista Kim Zetter, por exemplo, o gesto pode ter diversos significados em Israel.

"Em Israel, você costuma usar esse gesto quando está irritado ou bravo com alguém — significa 'se acalme', 'só um minuto', 'seja paciente' ou até 'que p* é essa?' Aparentemente, nem todo mundo usa do mesmo jeito. Acho que esse novo emoji vai causar confusão", escreveu ela, em post no Twitter.

Na Nigéria, sugeriu-se que o emoji poderia significar um gbas gbos — uma discussão acalorada, em tradução livre —, e na Índia pode ser um jeito de perguntar a alguém se está com fome.

Em países árabes, o gesto pode ser utilizado para descrever dois extremos, segundo o especialista em Oriente Médio Emile Hokayem. "شوية شوية (acalma-se, tenha paciência etc.) ou رح تشوف ('você vai ver o que te acontece', como uma ameaça"), afirmou em post.

Surgiram, é claro, muitas interpretações engraçadinhas para o novo emoji — como, por exemplo, a insinuação de que ele pode representar o ato de comer com as mãos, ou a ideia de que, invertido, ele pode significar "uma pitada de sal".

Uma certa legião de fãs verá o símbolo e imediatamente se lembrará da estrela do K-Pop (a música pop coreana) Yuri, que é conhecida por fazer com as mãos o gesto imitando o formato de um dumpling, um bolinho da culinária asiática.

Ele costuma ser associado com a frase "Eu mandu você" — mandu é a palavra coreana para dumpling —, porque os fãs brincam que esse é o jeito de Yuri de dizer "eu amo vocês".

Para criar um emoji, uma pessoa precisa passar por um processo de inscrição detalhado na Unicode.

É essa empresa que permite que o mesmo símbolo seja visto em diferentes dispositivos, sem importar se ele utiliza o sistema Android (Google) ou iOS (Apple).

A leva de 2020 de novos emojis inclui ainda símbolos do casamento com gênero neutro e bandeira do orgulho trans. No total, são 117 opções.

