Oscar 2020: Como ganhar o prêmio de melhor filme? Veja o que a maioria dos vencedores tem em comum

Direito de imagem Universal Pictures Image caption '1917' é o filme favorito para vencer neste ano, segundo as apostas

Quem vai ganhar o Oscar de melhor filme?

O resultado só será divulgado neste domingo (9) na cerimônia em Los Angeles, mas adivinhar qual filme vai levar o prêmio mais prestigiado da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas é um exercício para fãs de cinema, jornalistas, críticos, escritores e até matemáticos.

Já foram até escritas pesquisas acadêmicas sobre previsões do Oscar, e — embora apostas perfeitas sejam impossíveis — o histórico de cerimônias passadas dá algumas dicas sobre que tipo de filme costuma agradar mais à Academia.

Os vencedores são escolhidos entre os indicados por cerca de 8 mil membros da Academia. Para fazer parte dela, é preciso ter sido convidado por um membro votante da entidade e aprovado por um comitê ou já ter sido indicado ao Oscar.

A Academia não revela quem são ou qual o perfil dos seus membros, mas uma pesquisa foi feita pelo jornal Los Angeles Times em 2014. Os números do jornal mostravam que, na época, os "eleitores" dos melhores filmes eram homens (76% dos votantes), brancos (94%) e tinham em média 63 anos.

Nos últimos cinco anos, após campanhas por mais diversidade, a Academia convidou cerca de 300 personalidades negras para votar, mas não há números ou detalhes sobre a atual composição — em um universo de 8 mil eleitores, é improvável que o perfil tenha mudado muito.

E o padrão dos filmes vencedores tem permanecido razoavelmente o mesmo. Veja abaixo o que faz com que um filme tenha mais chances de ganhar um Oscar.

1. Seja longo

Tamanho importa para o Oscar.

Produções indicadas e vencedoras na categoria de Melhor Filme tendem a ser mais longas.

Direito de imagem Getty Images Image caption O filme 'O Irlandês', do diretor Martin Scorsese, é o mais longo dos 10 indicados a melhor filme no Oscar em 2020

O site de entretenimento Collider compilou dados da Academia e descobriu que 59 dos 91 vencedores de Melhor Filme têm ao menos 120 minutos (duas horas).

A pesquisa também revelou que o filme mais longo da lista de indicados de cada ano tem maior probabilidade de levar a estatueta.

2. Seja um drama

Direito de imagem Getty Images Image caption Dramas como 'Kramer vs Kramer', vencedor do Oscar de melhor filme em 1980, tem historicamente dominado a categoria

Drama é o gênero mais bem-sucedido na história dos Oscars.

De acordo com uma análise da base de dados da Academia, 47 dos 91 vencedores da categoria até hoje eram dramas.

Em segundo lugar fica a comédia, com 11 vitórias. As outras estão distribuídas entre diversos gêneros diferentes.

Diferença de gêneros no Oscar Vencedores do prêmio de Melhor Filme por tipo de produção

3. Ganhe muitos prêmios

A temporada dos Oscars é precedida por uma série de outras premiações, que muitos consideram "preliminares", como o Globo de Ouro e diversos prêmios de sindicatos da indústria. Todos eles são escolhidos por pessoas que também podem votar nos Oscars.

Por isso, a vitória nessas cerimônias costuma ser considerada uma indicação de como o filme vai se sair no "evento principal".

Neste ano, o filme 1917 ganhou o prêmio de melhor drama no Globo de Ouro e no prêmio do Sindicato dos Produtores da América.

Dos 14 filmes que venceram essas duas premiações, 11 também levaram o Oscar de melhor filme.

Direito de imagem Getty Images Image caption O filme 'Era Uma vez em Hollywood', de Quentin Tarantino, é um dos que estão concorrendo neste ano

Outro indicador é o vencedor do prêmio Critics' Choice (escolha dos críticos, em inglês). Desde o ano 2000, o vencedor desta premiação e o vencedor de melhor filme no Oscar foi o mesmo em 13 das 20 cerimônias.

Neste ano, o filme Era uma Vez em Hollywood, de Quentin Tarantino, venceu a categoria de melhor filme no Critics' Choice.

4. Não seja dirigido por uma mulher

Essa é uma infeliz verdade do Oscar: apenas 12 filmes dirigidos por mulheres foram indicados para o prêmio de melhor filme na história da cerimônia — de um total de mais de 560 indicações.

E desses, apenas um — Guerra ao Terror, de Kathryn Bigelow — venceu, em 2010.

O filme também rendeu o prêmio de melhor diretora para Kathryn Bigelow, a primeira vencedora na categoria na história.

Direito de imagem Getty Images Image caption O filme 'Adoráveis Mulheres', de Greta Gerwig, é o 12º dirigido por uma mulher a ser indicado ao prêmio de melhor filme na história do Oscar

Em 2020, o filme Adoráveis Mulheres, de Greta Gerwig, foi indicado para melhor filme, mas nenhuma diretora foi escolhida para concorrer na categoria de direção.

Casas de apostas dizem que a chance de Adoráveis Mulheres vencer é de 1 em 150.

5. Fale inglês

O filme sul-coreano Parasita está causando burburinho no Oscar deste ano porque, se ganhar, será o primeiro filme não falado em inglês a levar a estatueta de melhor filme.

O longa recebeu críticas muito positivas e ganhou prêmios como a Palma de Ouro, do prestigiado Festival de Cinema de Cannes, na França.

Parasita foi indicado a melhor filme e melhor diretor, e é considerado o segundo favorito nas casas de apostas, atrás apenas de 1917.

Direito de imagem Getty Images Image caption 'Parasita', de Bong Joon-Ho (à direita) pode se tornar o primeiro filme não falado em inglês a vencer um Oscar de melhor filme

A pedra no caminho é a indisposição da Academia de premiar um filme em uma língua que não seja o inglês.

Até hoje, apenas outros dez filmes em língua estrangeira foram indicados para o prêmio de melhor filme — e nenhum ganhou. Em geral, filmes não-americanos são limitados à categoria melhor filme estrangeiro.

Será que a regra será quebrada neste ano?

7. Tenha Meryl Streep no elenco

Direito de imagem Getty Images Image caption Meryl Streep é uma das atrizes vivas mais premiadas de Hollywood

É uma brincadeira... mas com fundo de verdade. Ter um elenco famoso e premiado aumenta muito as chances de vencer a estatueta de melhor filme.

A atriz Meryl Streep é parte de um grupo de elite de atores ainda vivos que estrelaram um grande número de vencedores do Oscar de melhor filme.

Ela esteve em três deles, assim como os atores Morgan Freeman, Colin Firth, Ralph Fiennes, Dustin Hoffman, Jack Nicholson, Beth Grant, Bernard Hill, Diane Keaton, Shirley MacLaine e Talia Shire.

Ou seja, ter uma dessas estrelas no elenco pode melhorar suas chances de sucesso. Isso acontece porque atores são o maior grupo de profissionais a votar para escolher os vencedores no Oscar, então grandes nomes e grandes performances importam muito.

Outro fato interessante é que é muito raro que produções sejam escolhidas como melhor filme sem ter tido indicações para os prêmios de atuação. Apenas 11 filmes conseguiram isso na história, com o mais recente sendo Quem Quer Ser Milionário, em 2009.

Um dos favoritos para este ano, 1917 poderia ser mais um nessa lista.

8. Orçamento não compra um Oscar

Produções com grande orçamento podem ganhar muitos prêmios, mas hoje em dia isso já não acontece com tanta frequência.

Em 1960, o filme Ben-Hur, o mais caro já produzido até então, levou 11 Oscars (incluindo o de melhor filme).

Direito de imagem Getty Images Image caption 'Moonlight' e seu pequeno orçamento (US$ 5 milhões) ganharam o Oscar de melhor filme em 2017

Corrigido pela inflação, o orçamento de Ben-Hur seria hoje US$ 130 milhões (R$ 551 milhões), mais de 25 vezes o orçamento do filme Moonlight: Sob a Luz do Luar, que venceu em 2017.

E filmes mais baratos têm sido privilegiados recentemente. Desde 1991, só em três anos o filme mais caro entre os indicados foi escolhido como melhor filme: em 1998, com Titanic; em 2001, com Gladiador e em 2007 com Os Infiltrados.

9. Sucesso nas bilheterias não se traduz em prêmios

Um bom desempenho nos cinemas não necessariamente significa elogios da crítica ou premiação com um Oscar.

A diferença de gostos entre o público e a Academia pode ser resumida com uma simples estatística: nos últimos 30 anos, apenas três longas que venceram o prêmio de melhor filme também ficaram no topo das listas de maior bilheteria: Rain Man (1989), Titanic (1998) e Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (2004).

Direito de imagem Getty Images Image caption 'Titanic', de James Cameron, foi um dos poucos filmes vencedores do Oscar a ter também a maior bilheteria

Desde 2004, nenhum dos vencedores do prêmio de melhor filme estiveram na lista dos 10 primeiros filmes com maior bilheteria no ano em que foram lançados.

Neste ano, o único filme na lista dos dez mais vistos no cinema e também indicado ao Oscar é Coringa, que teve a sétima maior bilheteria em 2019 nos EUA.

